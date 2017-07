Erdogan: Ikke sikkert Tyrkia ratifiserer Parisavtalen

– Etter steget USA har tatt, har vi inntatt en posisjon som går på at vi ikke kommer til å vedta avtalen i nasjonalforsamlingen, sier president Recep Tayyip Erdogan.

Den tyrkiske presidenten har deltatt på G20-toppmøtet i Hamburg. I juni sa USAs president Donald Trump at han vil trekke landet ut av Parisavtalen.

Erdogan sier at da Tyrkia gikk med på avtalen, hadde Frankrike lovet at landet ville ha rett til økonomisk kompensasjon for noen av utgiftene knyttet til reduserte CO2-utslipp.

– Vi sa den gang at hvis det skjer, så vil avtalen bli vedtatt i nasjonalforsamlingen vår. Men skjer det ikke, så blir den ikke vedtatt, sier Erdogan.

Ifølge Reuters sier den tyrkiske presidenten at nå som USA vil trekke seg ut av avtalen, så setter det kompensasjonen til utviklingsland i fare.

Erdogan sier han har informert Tysklands statsminister Angela Merkel og Frankrikes president Emmanuel Macron om det tyrkiske ståstedet.