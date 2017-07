Israel forbereder seg på nye sammenstøt fredag

Torsdag vendte tusenvis av palestinere tilbake til islams tredje helligste sted, som jødene kaller Tempelhøyden, for å be i al-Aqsa-moskeen.

Der ble de møtt av tungt bevæpnet israelsk opprørspoliti, og det kom raskt til voldsomme sammenstøt.

Israelsk politi vil også denne uken forby menn under 50 år å delta i fredagsbønnen.

100 såret torsdag

Tirsdag fjernet israelske sikkerhetsstyrker metalldetektorene som ble satt opp på Tempelhøyden for omtrent to uker siden. Etter at metalldetektorene ble satt opp oppsto det voldelige opptøyer.

Fredag er det ventet at enda flere muslimer kommer til moskeen for å be, og israelsk politi forbereder seg på nye sammenstøt.

Rundt 100 mennesker ble såret i sammenstøtene torsdag.

Jerusalem har vært preget av demonstrasjoner og voldelige opptøyer de siste ukene. Krangel om adgang til Jerusalems helligste sted har utløst den siste uroen, som startet for en uke siden etter at to israelske politimenn ble skutt og drept i midten av juli.

– Det vi ser nå i Jerusalem er trolig det største utbruddet av vold og konfrontasjon siden den andre intifada, uttalte Anders Persson ved Lund universitet til Aftenposten i forrige uke. Andre intifada raste mellom 2000 og 2005 og tok livet av tusener av palestinere og israelere.

Tempelhøyden er i sentrum for begivenhetene. Stedet er selve episenteret for konflikten mellom Israel og Palestina, ifølge Persson.

Amerikansk UD: Mangel på håp

Ifølge det amerikansk utenriksdepartementet er dette forhold som bidrar til å utløse palestinsk vold mot Israel: