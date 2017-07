Det er fortsatt livsfarlig for migranter å ta turen med båt over Middelhavet. Bare hittil i år har 2306 dødd på reisen, ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

Det er 2 prosent av de reisende, en økning fra 1 prosent i første halvdel av 2016.

Årsaken er at en større andel av migrantene tar den farlige sjøveien fra Libya til Italia.

De største gruppene

En ny rapport fra UNHCR gir et unikt innblikk i hvem som reiser og hvorfor.

De aller fleste migrantene er unge, single menn, og få har høyere utdanning. Det er svært få familier som reiser sammen.

Sammensetningen av nasjonaliteter som reiser til Europa gjennom Libya, har endret seg radikalt de siste årene. Antallet syrere, som tidligere var den største gruppen, har falt drastisk, fra 40.000 i 2014 til 1000 i fjor.

Samtidig øker migrasjonen kraftig fra Vest-Afrika. I fjor ankom 37.000 nigerianske migranter Italia fra Libya. Mange flykter fra herjingene til terrorgruppen Boko Haram i Nord-Nigeria.

I fjor kom flest migranter fra Nigeria, Eritrea, Gambia, Sudan og Elfenbenkysten.

Derfor drar de

Frihet og drømmen om et bedre liv styrer valgene til de som reiser. Grunnene til at de drar, varierer med hvilket land migrantene kommer fra. Likevel er det flere fellestrekk.

Migranter oppgir først og fremst økonomiske årsaker til at de begir seg ut på den farlige reisen.

De reiser fra tørke, fattigdom, lave lønninger og dårlige jobbutsikter i hjemlandet. Voldelige konflikter og politisk undertrykkelse blir ofte oppgitt som tilleggsgrunner.

Europa, på sin side, frister med en bedre økonomi, stabilitet, trygghet og politisk og religiøs frihet.

En 22 år gammel mann fra Eritrea forteller til UNHCR at han har en slektning som bor i Norge.

– Han fortalte meg at livet der er som himmelen. Alt er tilgjengelig: husly, mat, arbeid, klær og til og med penger. Livet deres er mye bedre, sier han.

Slike rosenrøde historier fra slekt og venner som allerede har migrert, er svært vanlige. Diasporaen fremhever de positive aspektene ved deres nye tilværelse og underdriver vanskelighetene, står det i rapporten. Migranter forteller at alle har en historie om en bekjent som reiste til Europa og tjente nok penger til å bygge store hus for familien i hjemlandet.

AKINTUNDE AKINLEYE / REUTERS

Drømmen om Europa

Omar, en 16 år gammel gutt fra Guinea, dro til Libya etter at han så selfien en venn la ut på Facebook fra hjemmebanen til Real Madrid.

– Hva gjør jeg her, når jeg kan leve ut drømmen som han? tenkte Omar og reiste dagen etterpå.

Han dro til slutt frivillig hjem til Guinea igjen. Smugglere i Libya hadde stjålet alle pengene hans og krevd løsepenger fra familien hans. Europa forble en drøm.

AKINTUNDE AKINLEYE / REUTERS

16-åringen Moussa fra Senegal dro, uten å si fra til familien, til Libya på grunn av dårlige jobbutsikter i hjemlandet. Turen er farlig og på vei gjennom ørkenen fra Agadez i Niger til Libya ble han banket opp av banditter.

Nå bor Moussa i en liten by sør i Libya, der han jobber for et vaskeri. Han vil ikke til Europa, og etter ett år håper han å ha spart opp nok penger til å dra hjem igjen.

Ifølge FN-rapporten reiser mange til Libya for å finne jobb der, men ender opp med å flykte til Europa på grunn av kaoset de møter i landet.

Emilio Morenatti / AP / NTB Scanpix

Svært farlig

Migranter risikerer å bli torturert og kastet i fengsel, selv før den farefulle ferden over Middelhavet.

Nesten alle migrantene i Libya har brukt smuglere for deler av reisen, ifølge rapporten. Militante grupper spiller nå en større rolle i disse smuglernettverkene enn tidligere. Det har også blitt dyrere å benytte seg av smuglere.

Rapporten konkluderer med at Libya vil, på tross av alle farene, trolig forbli den største deletappen for flyktninger og migranter som vil til Europa fra Afrika de neste årene.