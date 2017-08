To skutt i Stockholm sentrum

Store politistyrker jakter nå på en mann med automatvåpen, skriver Aftonbladet.

Mannen skal være maskert og kjørte en hvit Toyota da han rømte fra stedet. Politiet skal ha funnet tomhylser som passer til automatgeværet AK 47, populært kalt Kalasjnikov.

Begge de skadede skal være kjent av politiet fra tidligere i forbindelse med gjengkriminalitet, skriver Dagens Nyheter.

Et vitne forteller til avisens reporter at han hørte skudd fra et automatvåpen.

– Det har vært flere skyteepisoder og bilbranner i området tidligere, og jeg er ikke overrasket, forteller en beboer til Expressen.

Politiet i Stockholm etterforsker saken som drapsforsøk.