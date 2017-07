11 mennesker drept i barneselskap i Mexico

Politiet kom til et blodig åsted etter å ha mottatt et nødanrop like etter midnatt fra byen Tizayuca i delstaten Hidalgo som ligger rett nord for Mexico by.

Naboer forklarte at fire menn gikk til angrep på fødselsdagsfesten som en familie holdt for noen barn i et stort hvitt telt utenfor hjemmet sitt.

11 mennesker ble funnet drept, blant dem et barn på 17 år og et spedbarn på fire måneder, opplyser mexicanske sikkerhetsmyndigheter, ifølge avisen Tiempo.

Fire kvinner og syv menn skal være blant de drepte, ifølge avisen Excelsior.

Politiet tror drapene er en hevn og at mannen som eide boligen der teltet sto, var involvert i organisert kriminalitet.

– Han var involvert i ulike forbrytelser, inkludert kidnapping, som han sonet i fengsel for. Vi kan gå ut ifra at dette ble gjort for å ta igjen. Vi har bevis som tyder på at det ble sendt en angrepsgruppe til hjemmet for å utføre drapene, sa en talsmann for påtalemyndigheten.

Fire barn på 14, 12, 5 og 4 år ble funnet uskadet. Ett av dem fortalte ifølge avisen Excelsior at de maskerte mennene hadde på seg politiuniformer og kom til festen og drepte alle de voksne.