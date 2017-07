Kinesiske myndigheter avviser all Xiaobo-kritikk fra andre land – kaller fredspristildelingen «blasfemi»

Kinesiske myndigheter har fått kritikk fra flere land for behandlingen av nobelprisvinner Liu Xiaobo, som døde av leverkreft torsdag.

Storbritannia stilte seg kritiske til at Kina hindret Xiaobo i å reise utenlands for å motta kreftbehandling, mens Tyskland uttrykte skuffelse over at deres tilbud om å ta imot Xiaobo ble ignorert.

Geng Shuang, en talsmann for Kinas utenriksdepartement, sier de nå har formelt protestert overfor flere andre land som angivelig har blandet seg inn i Kinas indre forhold. Han avviser kritikken av Kinas behandling av fredsprisvinneren, og sier at legene gjorde alt de kunne for å helbrede ham.

Han beskriver andre lands kommentarer som «upassende».

– Behandlingen av Liu Xiaobos sak er en sak for kinesiske innenriksmyndigheter, og andre land er ikke i en posisjon til å komme med upassende uttalelser, sier Shuang til AFP.

Kinesiske myndigheter fjerner hyllester

Internett i Kina er strengt kontrollert, og minneord for avdøde Liu er nå tydeligvis satt på listen over ting som blir slettet.

Både navnet hans og initialene er blokkert på det sosiale mediet Weibo, som minner om Twitter, skriver nyhetsbyrået AFP.

Én bruker nøyde seg med å poste RIP – forkortelsen for "rest in peace" – uten å nevne Lius navn. Men selv dette var for mye for sensurmyndighetene, og brukeren fikk beskjed om at posten var slettet fordi den brøt med gjeldende lover og reguleringer.

Emojier som forestiller levende lys, blir også slettet. Weibo-brukere med stasjonære PC-er kan ikke lenger finne levende lys på listen over emojier, og i tillegg er det kinesiske ordet for stearinlys blokkert.

Demokratiforkjemperen Liu Xiaobo ble svært lite omtalt i mediene i Kina, og mange kinesere vet ikke hvem han var. Noen statlige medier har opplyst at Liu er død, men mange andre medier har valgt å ikke omtale dødsfallet.

Under press for å løslate enken

Enken til Liu Xiaobo, poeten Liu Xia, har vært i husarrest siden 2010. Nå presser USA og EU Kina på at de må løslate enken og la henne forlate landet, skriver AFP.

– Jeg maner kinesiske myndigheter til å løslate Liu Xia fra husarrest og la henne reise ut av Kina, slik hun ønsker, sier USAs utenriksminister Rex Tillerson til AFP.

Xia skal ifølge kinesiske leger ha vært ved Liu Xiaobos side da han måtte gi tapt for kreften.

Forfatteren og aktivisten Mo Zhixu sier at han ikke har vært i stand til å få kontakt med Liu Xia eller bringe på det rene hvor hun nå befinner seg:

– Jeg er svært bekymret for Liu Xias tilstand, sier han.

– Vi er svært urolige for Liu Xia, sier også forfatterinnen og aktivisten Tienchi Martin-Liao, leder for det uavhengige kinesiske PEN-senteret.

– Hvis hun ikke får forlate landet, vil hun ikke ha lenge igjen. Vi må gjøre noe.

– Nobelprisen til Liu var «blasfemi»

Kinas regjering er offisielt ateistisk, men Geng mener likevel blasfemi – gudsbespottelse – er et passende uttrykk for å beskrive fredsprisen til Liu.

– Å gi prisen til en slik person strider med formålet med denne prisen. Det er blasfemi mot prisen, sier talsmannen.

Demokratiforkjemperen Liu Xiaobo ble i 2009 dømt til elleve års fengsel i Kina. Året etter ble han tildelt Nobels fredspris av Nobelkomiteen i Norge.

Regjeringen i Kina reagerte sterkt på tildelingen, og forholdet mellom Kina og Norge var dårlig helt fram til i fjor. Da undertegnet regjeringen til Erna Solberg (H) en avtale hvor de lovet å ikke undergrave Kinas såkalte kjerneinteresser.

Etter dette har det igjen vært kontakt mellom landene på ministernivå, og Solberg besøkte Kina i april i år.