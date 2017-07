Kinesiske myndigheter fjerner hyllester til Liu Xiaobo på nettet - kaller fredspristildelingen «blasfemi»

SISTE: Å gi Nobels fredspris til Liu Xiaobo var «blasfemi» og i strid med prisens formål, mener myndighetene i Kina. De avviser all internasjonal kritikk mot landets behandling av Liu.

Internett i Kina er strengt kontrollert, og minneord for avdøde Liu er nå tydeligvis satt på listen over ting som blir slettet.

Både navnet hans og initialene er blokkert på det sosiale mediet Weibo, som minner om Twitter, skriver nyhetsbyrået AFP.

Én bruker nøyde seg med å poste RIP – forkortelsen for "rest in peace" – uten å nevne Lius navn. Men selv dette var for mye for sensurmyndighetene, og brukeren fikk beskjed om at posten var slettet fordi den brøt med gjeldende lover og reguleringer.

Emojier som forestiller levende lys, blir også slettet. Weibo-brukere med stasjonære PC-er kan ikke lenger finne levende lys på listen over emojier, og i tillegg er det kinesiske ordet for stearinlys blokkert.

Demokratiforkjemperen Liu Xiaobo ble svært lite omtalt i mediene i Kina, og mange kinesere vet ikke hvem han var. Noen statlige medier har opplyst at Liu er død, men mange andre medier har valgt å ikke omtale dødsfallet.

– Nobelprisen til Liu var «blasfemi»

En talsmann for Kinas utenriksdepartement, Geng Shuang, sier de nå har protestert overfor flere andre land som angivelig har blandet seg inn i Kinas indre forhold.

Kinas regjering er offisielt ateistisk, men Geng mener likevel blasfemi – gudsbespottelse – er et passende uttrykk for å beskrive fredsprisen til Liu.

– Å gi prisen til en slik person strider med formålet med denne prisen. Det er blasfemi mot prisen, sier talsmannen.