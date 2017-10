Lydopptaket er sendt til den amerikanske marinen for analysering, og kan høres på Aps nettsider.

Opptaket beskrives som lyden av flere gresshopper, men på et mye høyere toneleie.

Minst 21 amerikanske diplomater og familiene deres skal ha fått skader under opphold på Cuba. Enkelte har fått den alvorlige diagnosen traumatisk hjerneskade, andre har fått hørselstap, svimmelhet, søvnproblemer, hodepine og kognitive forstyrrelser.

Det er store variasjoner i symptomene fra person til person, noe som gjør det enda vanskeligere å finne årsaken. En av teoriene er at skadene skyldes en skjult akustisk enhet som har sendt ut en slik høyfrekvent lyd.

Lyden skal ifølge AP ikke være skadelig når den lyttes til via telefoner eller datamaskiner. Hvilke enheter lyden er blitt spilt gjennom i Cuba, er ukjent. Det er heller ikke kjent om denne lyden og de fysiske skadene amerikanerne er blitt påført, har en sammenheng. Ifølge ansatte ble lyden spilt av på et ekstremt høyt volum.

Cuba har benektet noen som helst skyld i disse «angrepene». Landets utenriksminister Bruno Rodriguez sa for få uker siden at cubanske myndigheter ikke har funnet bevis som kan knytte symptomene til et angrep utenfra.

USA har hjemkalt over halvparten av sine ambassadeansatte og fraråder alle amerikanere mot å reise til Cuba.

