Verden Kongehuset Minneord: Dronningen som slo alle rekorder Dronning Elizabeth 2.s død avslutter en kvinnes unike skjebne og liv som strekker seg over nesten et århundre. Hun formet sitt kongelige kall med pliktfølelse og kjærlighet og ble både britenes og hele verdens dronning.

Liv Berit Tessem

Kjetil Hanssen Journalist

8. sep. 2022 19:31 Sist oppdatert 28 minutter siden

Et fåtall mennesker er i dag i stand til å erindre hvordan verden var og hvordan folk levde da en skandaløs kjærlighetshistorie på midten av 1930-tallet førte til at Elizabeths onkel, kong Edward 8., abdiserte og niåringen ble tronarving til Storbritannia og det britiske imperiet.

Da hun ble dronning 25 år gammel i 1952, var fjernsynet en ny oppfinnelse og privatbil forbeholdt et fåtall av befolkningen. Hennes epoke som dronning har lenge vært kalt den 2. elizabetianske æra, karakterisert av store samfunnsendringer, rik på kunst og kultur slik tiden også var 450 år tidligere under hennes navnesøster Elizabeth 1. Den store forskjellen var at Elizabeth 1. levde da det britiske verdensriket var i sin spede begynnelse, Elizabeth 2. så imperiet bli avviklet