AP: USA vil forsyne Ukraina med norsk rakettsystem

USA vil forsyne Ukraina med et avansert norskutviklet luftvernrakettsystem Det opplyser en kilde med kjennskap til beslutningen til nyhetsbyrået AP.

USA vil gi Ukraina luftvernsystemet NASAMS, som er utviklet i Norge. Her fra en demonstrasjon av systemet i Oslo i 2016.

NTB-Nils-Inge Kruhaug

14 minutter siden

Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina Meld meg på

Ifølge kilden dreier det seg om Norwegian Advanced Surface to Air Missile System (Nasams). Det er er utviklet av Kongsberg Defence & Aerospace og som produseres i samarbeid med amerikanske Raytheon.

Nasams benyttes blant annet av USA til å beskytte luftrommet rundt Det hvite hus og Kongressen i Washington.

USA vil nå også kjøpe rakettbatterisystemet fra Norge for å gi det til Ukraina, og president Joe Biden kommer til å kunngjøre beslutningen under G7-toppmøtet i Elmau i Tyskland, ifølge APs kilde.

Avansert

Nasams er et mobilt luftvernsystem for mellomdistanseraketter, der rakettbatterier er koblet til medfølgende radarer og en kontrollvogn.

Når trusler i lufta oppdages, vil en eller flere Amraam-raketter automatisk bli avfyrt fra en utskytningsrampe mot målet.

Systemet regnes som svært avansert og kan bli viktig i Ukrainas forsvar mot russiske luftangrep.

Amraam-rakettene er utviklet av Raytheon og kan både benyttes som bakke-til-luftraketter i Nasams-luftvernsystemet, og som luft-til-luft-raketter fra fly.

Store mengder

Ukraina har mottatt store mengder våpen og ammunisjon fra vestlige land, og ukrainske soldater har også de siste månedene vært i Vesten for å få opplæring i hvordan våpensystemene brukes. Det vil trolig også bli tilfelle før de kan ta i bruk Nasams, men det er ikke kjent om slik opplæring vil bli gitt i Norge eller av norsk personell.

President Volodymyr Zelenskyj og andre ukrainske ledere har lenge bedt om mer avanserte våpen fra Vesten, for å kunne stå imot de massive luftangrepene fra russisk side. Når Zelenskyj taler til G7-toppene mandag, ventes det at han vil be dem trappe opp støtten.

Mesteparten av det landet hittil har fått, har vært mindre avanserte våpen til bruk mot russiske bakkestyrker.

Norge har blant annet forsynt den ukrainske hæren med panservernraketter av typen M72, Mistral-raketter og artilleriskyts av typen M109.

Russland advarer

Venstre-leder Guri Melby er blant dem som har krevd at Norge gir Nasams til Ukraina, og at ukrainske soldater får opplæring i å bruke systemet.

– Denne opplæringen kan også skje i Norge, sa hun til NTB i midten av juni.

Russland advarte tidlig vestlige land mot å forsyne Ukraina med våpen og har truet med å svare på dette.

– De som bidrar med våpen til Ukraina, vil stå ansvarlige dersom disse våpnene brukes under Russlands militæroperasjon, het det i en kunngjøring fra russisk UD i februar, gjengitt av nyhetsbyrået Interfax.

Russland invaderte nabolandet 24. februar.