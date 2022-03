Til krig med Gud på sin side

Gud har valgt side i krigen, sier både russiske og ukrainske prester. De slåss om hvilken side han er på.

Patriarken Kirill har et nært forhold til president Vladimir Putin. Bildet er fra påsken 2019.

13. mars 2022 12:48 Sist oppdatert nå nettopp

I både Russland og Ukraina spiller kirken en viktig rolle. Etter kommunismens fall ble kirkene gjenåpnet. Et stort flertall av folket sier nå at de er religiøse. Kirken tilbyr ikke bare noe å tro på, den er også viktig for den nasjonale identiteten og som politisk bakspiller.

For hærførerne på begge sider av fronten er det viktig å gå i krigen med kirkens velsignelse.