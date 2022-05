Russiske styrker kontrollerer halve Sievjerodonetsk

Russiske styrker og russiskstøttede separatister fortsetter stormløpet mot Sievjerodonetsk og skal nå ha tatt kontroll over rundt halvparten av industribyen.

Russiske separatister og styrker har etter flere uker med kraftige angrep tatt kontroll over deler av industribyen Sievjerodonetsks. Dette bildet fra byen ble tatt tidligere i måneden.

NTB

31. mai 2022 14:11 Sist oppdatert nå nettopp

Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina Meld meg på

Mandag rullet russiske stridsvogner inn i Sievjerodonetsk. Byen med rundt 100.000 innbyggere er den østligste byen som fortsatt har vært under ukrainsk kontroll.

– Vi kan opplyse at en tredjedel av byen alt er under vår kontroll, sa lederen for utbryterrepublikken Luhansk, Leonid Pasetsjnik, til det statlige russiske nyhetsbyrået Tass tirsdag morgen.

Pasetsjnik medga imidlertid at fremrykking gikk saktere enn forventet.

– Men vi ønsker fremfor alt å beholde infrastrukturen i byen, sier han.

Noen timer senere opplyste lederen for Ukrainas sivile og militære ledelse i Sievjerodonetsk, Oleksandr Striuk, at de russiske styrkene hadde rykket ytterligere frem og erobret nye områder.

– Frontlinjen deler nå uheldigvis byen på midten. Men byen forsvarer seg fortsatt, byen er fortsatt ukrainsk og våre soldater forsvarer den, sa han.

Mandag rullet russiske stridsvogner inn i Sievjerodonetsk, som er den østligste byen som fortsatt har vært under ukrainsk kontroll.

– Vi kan opplyse at en tredjedel av byen alt er under vår kontroll, sa lederen for utbryterrepublikken Luhansk, Leonid Pasetsjnik, til det statlige russiske nyhetsbyrået Tass ti.

Pasetsjnik medga imidlertid at fremrykking gikk saktere enn forventet.

– Men vi ønsker fremfor alt å beholde infrastrukturen i byen, sier han.

Noen timer senere opplyste lederen for Ukrainas sivile og militære ledelse i Sievjerodonetsk, Oleksandr Striuk, at de russiske styrkene hadde rykket ytterligere frem og erobret nye områder.

– Frontlinjen deler nå uheldigvis byen på midten. Men byen forsvarer seg fortsatt, byen er fortsatt ukrainsk og våre soldater forsvarer den, sa han.

Ekstremt komplisert

Guvernøren i Luhansk, Serhij Hajdaj, bekreftet at russiske styrker hadde erobret deler av byen.

– Situasjonen er ekstremt komplisert. Deler av Sievjerodonetsk kontrolleres av russerne, sa han på Telegram.

Hajdaj understreket også at ukrainske styrker fortsatt holder stand i enkelte bydeler.

Sievjerodonetsk fotografert i 2012. Byen har rundt 100.000 innbyggere.

– De russiske styrkene kan derfor ikke bevege seg fritt gjennom byen, sier han.

Sievjerodonetsk regnes som et viktig steg på veien for å ta kontroll over hele Donbas-området for de russiske styrkene, som nå kjemper mot klokken, vel vitende om at flere land har besluttet å forsyne Ukraina med tunge og langtrekkende våpen.

Byen ligger bare 145 kilometer fra grensen til Russland i det som nå er den siste gjenværende lommen med ukrainsk kontroll i Luhansk-regionen.

Fullstendig rasert

Sievjerodonetsk er nå fullstendig rasert i de russiske luft- og artilleriangrepene og 90 prosent av bygninger og kritisk infrastruktur er ødelagt, sier Striuk.

Ifølge ham er rundt 1.500 sivile drept, men dette er ikke bekreftet fra annet hold.

– Sivile blir drept i direkte angrep, av sår fra splinter og under ruinene av ødelagte bygninger, sier Striuk.

– Vi har matforsyninger for flere dager, men spørsmålet er hvordan de kan distribueres, sier han.

Opprinnelig bodde det rundt 100.000 mennesker i Sievjerodonetsk, men de fleste har flyktet og bare mellom 12.000 og 13.000 skal nå være tilbake.

For farlig

Flyktninghjelpen distribuerte nødhjelp til de gjenværende innbyggerne i forrige uke, men kamphandlingene har siden gjort det for farlig å ta seg inn i byen, forteller generalsekretær Jan Egeland.

– Vi kan ikke redde liv når det hagler granater, sier han.

– Vi frykter at opptil 12.000 sivile er fanget i kryssild i byen, uten tilstrekkelig tilgang til vann, mat, medisin eller elektrisitet, sier Egeland.

Ingen evakuering

De gjenværende innbyggerne har nå søkt tilflukt i kjellere og bomberom, og det er få om noen trygge evakueringsruter ut av byen.

– Evakuering er ikke mulig som følge av kamphandlingene, sa Striuk på ukrainsk TV tirsdag.

Situasjonen er også kritisk i områdene rundt byen, ifølge Hajdaj.

– Fienden planlegger nå en operasjon for å renske opp i omkringliggende landsbyer, sier han.