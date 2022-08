Superhaien magolodon var enda større, raskere og glupskere enn tidligere antatt

Den krysset verdenshavene for millioner av år siden. Det enorme rovdyret var enda mer imponerende enn tidligere antatt.

Denne illustrasjonen viser en 16 meter lang megalodon-hai som jakter på en 8 meter lang Balaenoptera-hval i Pliocene-epoken for mellom 5,4 og 2,4 million år siden.

Den var raskere enn noen nålevende hai og stor nok til å spise en spekkhugger i fem jafs. Den utdødde haien kjent som megalodon, var enda mer imponerende enn tidligere antatt. Det viser en ny vitenskapelig studie foretatt av forskere ved Swansea University i England.

Otodus Megalodon-haien svømte rundt i havene i 20 millioner år før arten døde ut for cirka 2,6 millioner år siden. Det er funnet mange tenner som tilhørte arten, de ble over 18 centimeter lange. Men noen skjelett som viser hvordan haien faktisk så ut, er ikke blitt funnet.

Det forskerne i Swansea har gjort, er å lage en 3D-modell basert på en særdeles godt bevart ryggvirvel. Denne modellen har de brukt til å beregne haiens sannsynlige bevegelser og spisemønster. Resultatene ble onsdag presentert i det vitenskapelige tidsskriftet Science Advances.

Det forskerne fant ut, var at den utdødde haien var større, raskere og mer sulten enn det man tidligere har antatt.

En rekonstruksjon av en megalodon-kjeft.

Tror modellen er til å stole på

– Vi anslår at en voksen megalodon kunne ta seg raskere gjennom vannet enn noen nåværende haier og at den kunne spise byttedyr som var på størrelse med de største rovdyrene som finnes i dag, skriver forskerne i sammendraget.

Den kunne ha spise et dyr på størrelse med en spekkhugger i fem glefs, skriver både CNN og The New York Times.

Forskerne tror 3D-modellen er til å stole på. Men mye er fremdeles bare antagelser, siden man ikke har funnet rester av hverken skallen, kjeven eller finnene, sier Kenshu Shimada, en professor i paleobiologi ved DePaul University i Chicago til The New York Times.

Spiste 20 ganger så mye som en hvithai

Den spilte en viktig rolle som et havkryssende superrovdyr, mener forskerne. Den var så glupsk, at da den døde ut, så hadde det trolig mye å si for tilgangen på mat i alle verdens hav.

Megalodonen som forskerne laget en modell av, ville ha vært 16 meter lang og veid 48 tonn. Men de tror haien kan ha blitt opptil 20 meter lang.

Haien var så stor at den måtte ha konsumert 98.175 kalorier hver dag, 20 ganger så mye som en voksen hvithai fortærer og like mye som 193 BigMac.

Den kan ha hatt fordel av å spise digre dyr, slik som hvaler. Ved å spise mye av gangen, kunne den ha svømt store avstander før den igjen trengte å spise, slik hvithaien gjør i dag.

Hvithaien levde til dels samtidig med megalodon. De spiste mye av den samme maten og hvithaien kan ha bidratt til at megalodon døde ut, ifølge forskning som ble presentert tidligere i år.

Hvithaien er mye mindre enn megalodon. En voksne hvithai blir fra fire til åtte meter lang og kan veie opptil to tonn, mens en megalodon altså kunne veie opptil 50 tonn.

At det ble hvithaien som levde videre, kan ha hatt sammenheng med at arten var best til å takle overgangen til noe kaldere havtemperaturer for noen millioner år siden.