Munisa Mubariz (32) nektet å dekke til ansiktet. Nå gjør hun det av frykt for å bli drept.

KABUL (Aftenposten): Stadig flere afghanske kvinner velger å holde seg hjemme. Men noen fortsetter å demonstrere.

Den afghanske aktivisten Munisa Mubariz lever et liv i skjul for Taliban.

En kvinne kommer inn i rommet, dekket til fra topp til tå.

Bare et par store, tungt sminkede øyne synes bak det svarte munnbindet og det stramme sjalet.

Hun smetter inn på et toalett for å skifte. Ti minutter senere er det et helt annet menneske som kommer ut igjen.

Iført en knallrød dressjakke og et gjennomsiktig blått sjal løst festet rundt hodet, setter hun seg ved bordet og bestiller en kopp te.

Det er slik Munisa Mubariz (32) pleide å se ut. Helt til Taliban tok tilbake makten i hjemlandet hennes og alt ble snudd på hodet.

Nå lever hun et liv i skjul.

– De har fulgt etter meg i månedsvis, sier hun.

– Jeg byttet bil tre ganger for å komme hit.