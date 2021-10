Facebook-varsler vitner i Kongressen: – Svekker demokratiet

Varsleren som anklaget Facebook for å prioritere profitt fremfor trygghet, møtte tirsdag i Kongressen. Hun mener selskapet svekker det amerikanske demokratiet.

Frances Haugen, tidligere Facebook-ansatt, møtte i Kongressen tirsdag.

NTB-AFP

Nå nettopp

Frances Haugen vitner i Kongressen etter at hun lekket store mengder dokumenter til myndighetene og avisen Wall Street Journal som blant annet viste hvordan Facebook visste at produktene deres er skadelig for unge jenter.

– Jeg er her i dag fordi jeg mener at produktene til Facebook skader barn, fører til splid og svekker demokratiet vårt, sa Haugen da hun fikk ordet, ifølge The Guardian.

Haugen er en 37 år gammel IT-spesialist fra Iowa som også har jobbet for Google og Pinterest.

Senator Richard Blumenthal sparket i gang høringen med et åpningsinnlegg der han refset Facebook for å sette profitt foran alt.

Vil ha åpenhet

Haugen møter til høring i Senatet mindre enn et døgn etter at Facebook og underproduktene Instagram og Whatsapp var nede i rundt sju timer, noe som berørte milliarder av brukere.

I høringen refset hun Facebook for hemmelighold. Hun sa at myndighetene sliter med å regulere selskapet fordi de ikke har nok informasjon.

Les også Facebook-varsleren står frem. Hun ble skremt av det hun så.

– Vi må ha full åpenhet. Så lenge Facebook opererer i mørket og skjuler forskningen sin for offentligheten, kan de ikke holdes ansvarlig. Inntil incentivene endres, kommer ikke Facebook til å forandre seg, sa Haugen.

Sto frem

Søndag sa Haugen på CBS' 60 Minutes at Facebook er mye verre enn noe hun har sett før.

– Stadig vekk viser Facebook at de velger profitt fremfor trygghet. De subsidierer og betaler for sin profitt med vår trygghet, sa Haugen.

– Da vi skjønte at tobakksprodusenter skjulte skadene de forårsaket, tok myndighetene affære. Da det gikk opp for oss at biler var tryggere med bilbelter, gikk myndighetene til aksjon. Jeg trygler dere om å gjøre det samme her, sa hun i utdrag som var gjengitt i forkant av høringen.