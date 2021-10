Israel skjerper vaksinekrav. Krever tredje dose for kafébesøk.

Fra og med søndag inndrar Israel alle koronasertifikater. En tredje vaksinedose er nøkkelen til et nytt sertifikat.

En kvinne mottar den tredje vaksinedosen i Tel Aviv den 30. august.

1. okt. 2021 14:40 Sist oppdatert nå nettopp

Er det nødvendig med en tredje vaksinedose eller ikke?

Mens man i Norge kun har anbefalt en tredje dose for personer med nedsatt immunforsvar, har man valgt en helt annen linje i Israel.

Israel var svært tidlig ute med massevaksinering. Men fordi visse grupper i samfunnet ikke har ønsket å vaksinere seg, har nye infeksjoner og mange nye sykdomstilfeller truet kapasiteten i helsevesenet. Siden forskning viser at en tredje dose reduserer smitten og gir bedre beskyttelse mot sykdom, har Israel satset på å gi alle tilbud om en tredje vaksinedose.

3,3 millioner israelere har allerede fått en slik tredje påfyllsdose. Det ser ut til å ha gitt resultater. Presset på helsevesenet har avtatt.

Og nå skjerper israelske myndigheter kravene for å få koronasertifikat.

Israels statsminister Naftali Bennett mottok den tredje vaksinedosen den 20. august.

Fra og med søndag blir alle koronasertifikatene ugyldige, melder Haaretz. For å få et nytt sertifikat må man enten ha mottatt tre vaksinedoser, eller det må være mindre enn seks måneder siden man mottok den andre vaksinedosen. Folk som har vært smittet med koronaviruset, kan under visse forutsetninger også få et sertifikat.

Dette gjør man til tross for at 1,6 millioner israelere som kan få en tredje vaksinedose, ikke har tatt den.

Uten «grønt lys» kan du få «rødt lys» mange steder

Å miste sitt grønne koronasertifikatet har mye større konsekvenser i Israel enn i Norge. Mens koronasertifikatet stort sett bare er relevant for nordmenn som vil på en utenlandsreise, er det i Israel krav om «grønt lys» på sertifikatet for svært mange aktiviteter.

Grønt koronasertifikat kreves for å komme inn på:

Kultur- og sportsarrangementer, festivaler, konferanser og utstillinger.

Hoteller, helsestudio og innendørs svømmehaller.

Gudshus med plass til flere enn 50 personer.

Restauranter, barer og kafeer.

Museer, bibliotek, universiteter og høgskoler.

Turistattraksjoner og fornøyelsesparker.

I mars i år gledet folk i Tel Aviv seg over at nedstengningen av samfunnet ble lettet på.

Et grønt koronasertifikat er påkrevet for alle som er over tre år gamle. Barn som er under 12 år gamle, kan få et grønt koronasertifikat i en uke dersom de tar en PCR-test. En hurtigtest kan gi grønt lys i opptil 24 timer.

Omdiskutert tredje dose

Forskere har tidligere varslet at det kan bli nødvendig med oppfriskningsdoser for å sikre full effekt av mRNA-vaksinene. EU har sikret seg ved å bestille enorme mengder vaksinedoser fra Pfizer. Spørsmålet har vært når, og for hvem.

I Norge har Folkehelseinstituttet ment at to doser fortsatt gir god beskyttelse for nesten alle. De har derfor kun anbefalt en tredje dose for dem som har nedsatt immunforsvar.

I det siste har det imidlertid kommet forskningsresultater som tyder på at effekten av mRNA-vaksinene avtar mer enn man tidligere har antatt.

Det er ulike reaksjoner på det å ta en vaksine. Noen tar en selfie.

Andre vil helst se bort når nålen blir satt.

I Sverige har en studie foretatt på 2000 sykehusansatte vakt oppsikt. Tre måneder etter den andre dosen med Pfizer-vaksinen var mengden antistoffer i kroppen halvert. Etter syv måneder hadde de sunket med 85 prosent, kommer det frem i studien.

USA, Tyskland og Danmark er blant landene som nå har valgt å tilby en tredje vaksinedose til personer over 65 år og til risikogrupper.

Den tredje vaksinedosen har hatt det laveste antallet meldte tilfeller av bivirkninger, skriver The Times of Israel.

Sykepleierforbundet vil at helsepersonell skal få tredje vaksinedose

Helsepersonell bør tilbys en tredje dose med koronavaksine og stå først i køen dersom det blir aktuelt med et slikt tilbud til flere, mener Sykepleierforbundet.

– Vi ønsker definitivt en tredje dose. Vi har jevnlig kontakt med FHI og er med i loopen. Vi stoler på FHI og avventer deres beslutning, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund til ABC Nyheter.