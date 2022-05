Johnson sier han tar ansvar etter Partygate-rapport

De øverste lederne må ta ansvar for festkulturen i Downing Street. Flere av festene skulle aldri ha vært holdt, mener sjefsgransker Sue Gray.

Statsminister Boris Johnson har mottatt den endelige rapporten om partygate-skandalen.

NTB

25. mai 2022 13:42 Sist oppdatert nå nettopp

Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina Meld meg på

Lederne, både politisk og administrativt, må ta ansvaret for denne ukulturen, skriver Gray ifølge BBC. Toppbyråkraten leverte onsdag sin rapport om festene i Downing Street under koronapandemien til statsminister Boris Johnson.

Gray påpeker at flere toppledere deltok på festene, noe som gjorde at enkelte ansatte på lavere nivå trodde at arrangementene var lovlige.

Rapporten inneholder flere bilder fra festene. På ett av dem ser man Johnson med glasset høyt hevet i en skål. På bordet foran ham står flere flasker med alkohol.

Johnson tar ansvar

I en uttalelse i Underhuset onsdag sier Johnson han tar ansvaret for det som har skjedd.

– Jeg tar fullt ansvar på alt som skjedde på min vakt, sier statsministeren.

Sue Gray har tatt for seg 16 tilstelninger i Downing Street og i regjeringskvartalet Whitehall i 2020 og 2021. Hun åpner for at det kan ha vært flere tilstelninger og viser til at hun måtte lese om enkelte hendelser i mediene fremfor å få førstehåndsinformasjon.

– Det er dessverre tilfelle at detaljer fra enkelte tilstelninger kun ble gjort kjent for meg gjennom mediene. Det er skuffende, skriver Gray ifølge Sky News.

Må svare på spørsmål

– Gitt den stykkevise måten jeg mottok informasjon på, er det mulig at det har foregått tilstelninger som ikke er en del av etterforskningen, skriver hun.

Johnson mottok Grays rapport onsdag formiddag. Han deltar nå i spørretimen i Underhuset hvor han får flere spørsmål om rapporten.

Ifølge Politics Home skal Johnson holde en pressekonferanse klokken 16.30 norsk tid.

Fikk bot

Sue Gray har vært ansvarlig for granskningen av den såkalte partygate-skandalen. Hun leverte en foreløpig rapport i januar, men utsatte den endelige rapporten i påvente av at politiet skulle etterforske saken ferdig.

Etterforskningen endte med at politiet utstedte over hundre bøter.

Boris Johnson innrømmet i forrige måned at han var en av dem som ble ilagt bot fra politiet for å ha deltatt på fester og sammenkomster mens resten av landet var nedstengt.

Det gjør ham til den første britiske statsministeren som har blitt straffet for å bryte loven mens han innehar embetet.