Idet beleiringen av Azovstal tok slutt, kan russerne ha omringet en ny by

Beleiringen av stålverket i Mariupol ser ut til å være over. Nå risikerer ukrainske styrker å bli omringet lenger nord.

Ukrainsk forsvar har ødelagt en bro og togskinnene nær byen Liman, som står i fare for å bli omringet.

18. mai 2022 13:34 Sist oppdatert nå nettopp

Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina Meld meg på

For russerne går det sakte også øst i Ukraina. De russiske soldatene har beveget seg over bare korte avstander de siste ukene.

Målet om en større knipetangsmanøver der de omringet store landområder og et stort antall ukrainske styrker i Donbas må russerne trolig se langt etter. Enkelte byer i Luhansk står imidlertid i fare for å bli omringet den kommende tiden.

Tirsdag og onsdag ble det klart at flere hundre ukrainske soldater ved stålverket Azovstal i Mariupol overgir seg. Ifølge russiske medier skal tallet være 959 ukrainske soldater siden mandag.

Soldater fra Azovstal ble evakuert i busser tirsdag.

Ukrainske myndigheter har sagt at soldatenes motstand har bidratt til å forsinke Russland og endre krigen. Samtidig har de bedt soldatene om å overgi seg.

Ukraina har bedt om at alle de ukrainske soldatene skal returneres til Ukraina gjennom fangeutveksling, men soldatenes skjebne er usikker. Ifølge BBC sier Russland at det som nå er krigsfanger, vil bli behandlet i tråd med internasjonale regler, men at «kriminelle nazister» ikke bør være del av noen utveksling.

Samtidig som beleiringen av stålverket ser ut til å være over, kan en ny beleiring være på gang lenger nord.

Her er det størst bevegelser nå

Til tross for at ting går sakte i det store bildet, er det bevegelse rundt flere mindre byer og landsbyer i Luhansk.

Kampene ser ut til å være mest aktive i beltet mellom Izium og Popasna.

Guvernøren i Luhansk melder at det er disse områdene, rundt den større byen Sievjerodonetsk, som bombes mest nå.

Russland forsøker å bryte gjennom ved Popasna. Lykkes russiske styrker i å avansere nordover fra Popasna og sørover fra Liman, kan Sievjerodonetsk bli omringet.

Sievjerodonetsk er en av de større byene i området med rundt 120.000 innbyggere før krigen.

Å avansere sørover fra Liman har imidlertid for russerne vist seg å ikke være noen spøk. Det forutsetter at de klarer å krysse Donets-elven. Så langt har forsøk på det kostet dem dyrt.

Les også Slaget om den viktige elven skulle bli Putins gjennombrudd. Det endte med katastrofe.

Kan omringe ukrainske styrker i Liman

I natt kom det meldinger om at situasjonen for de ukrainske styrkene i Liman ser ut til å forverre seg. Byen har normalt rundt 28.000 innbyggere

Russerne skal ha tatt en mindre by, Novoselivka nordvest for Liman. Det bekrefter det Ukrainske forsvaret. Dermed kan Liman være blokkert fra tre av fire sider.

Ukrainske nødtjenester melder at de mandag og tirsdag ble et mindre antall innbyggere evakuert fra Liman mandag og tirsdag.

Det er uklart hvor mange ukrainske soldater som befinner seg i byen.

For å forsinke de russiske styrkene ødelegges infrastruktur som veier og toglinjer enkelte steder.