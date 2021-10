Europa har de verste koronatallene i verden. Nå gir Putin russere betalt ferie for å få bukt med pandemien.

I et pressebilde fra Kreml slapper Vladimir Putin av på ferie. Nå gir den russiske presidenten alle russere en betalt uke ferie fra jobb for å hindre koronasmitte.

Europa er den eneste verdensdelen der koronatallene stiger, ifølge WHO. Mens Putin stenger arbeidsplasser, forbereder Biden seg på vaksinasjon av femåringer.

40 minutter siden

I år blir russerne beordret til å holde seg hjemme på halloween. Men det er ikke gjenferd eller monstre man er redd for. Det er utviklingen i koronasmitten som får myndighetene til å grøsse.

Onsdag noterte Russland en ny rekord i antall dødsfall av koronaviruset. 1028 døde er den foreløpige rekorden for et tall som har økt så å si hver eneste dag de siste ukene.

Derfor stenger president Vladimir Putin alle «ikke-essensielle» arbeidsplasser i Russland. Befolkningen er beordret om å holde seg hjemme mellom 30. oktober og 7. november i første omgang.

Russland gir altså hele landet en betalt friuke for å få bukt med pandemien. Men de er langt fra eneste land i Europa som sliter.

Europa er verst i verden

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er Europa den eneste verdensdelen der koronatallene stiger. Organisasjonen melder om over 2,7 millioner nye smittetilfeller og 46.000 dødsfall den siste uken. Det er en økning på 7 prosent, sammenlignet med forrige uke. Russland, Tyrkia og Storbritannia står for de fleste tilfellene.

Putins avgjørelse om å låse kontorene kommer sent. Det skjer også i en uke som allerede inneholder fire røde dager, ifølge The New York Times.

Russiske myndigheter har sett smittetallene stige i flere uker, men har vegret seg mot å sette inn nye tiltak. Den forrige nedstengingen gikk hardt utover både landets økonomi og presidentens popularitet.

– Epidemisituasjonen utvikler seg ulikt forskjellige steder i landet. Derfor får lokale myndigheter nå klarsignal til å innføre nye tiltak, sa Putin onsdag.

Dagen før hadde ordføreren i Moskva bedt alle uvaksinerte 60-åringer om å holde seg hjemme de neste fire månedene.

Ifølge offisielle kilder, har 226.363 personer dødd av korona i landet. Ekspertene regner med mørketall, og tror det faktiske tallet er nærmere 400.000.

Samtidig er bare 35 prosent av befolkningen fullvaksinert. Ifølge Reuters har utbredt skepsis til landets egenproduserte Sputnik-vaksine en god del av skylden.

– Det er bare to veier ut av dette: Bli syk eller bli vaksinert, sa Putin.

Latvia stenger ned igjen

Også Storbritannia sliter med å få kontroll på smitten. I juli kvittet myndighetene seg med de fleste restriksjonene. Mellom juli og oktober har det vært over tre millioner smittetilfeller og 79.000 sykehusinnleggelser. Antall nye tilfeller stiger, men dødsfallene og sykehusinnleggelsene holder seg jevnt, skriver BBC.

Onsdag kom nyheten om at Latvia stenger ned landet i fire uker. De blir dermed det første landet i Europa som gjeninnfører såpass harde grep mot viruset. Tidlig i pandemien ble Latvia sett på som en ledestjerne for koronahåndtering. Nå er landet et av landene i verden med høyeste smittetall pr. hode, ifølge The Guardian.

Ifølge avisen, er bare 57 prosent av landets 1,7 millioner innbyggere fullvaksinert.

Også Polen og Romania opplever en dramatisk økning i antallet koronatilfeller, med smittetall som dobler seg fra den ene uken til den neste, melder NTB.

USA vurderer vaksine til femåringer

Mens Latvia og Russland sliter med vaksinasjonen, tas det nye grep på andre siden av Atlanterhavet.

President Joe Biden er i ferd med å legge frem en plan som skal gjøre Pfizer-vaksinen tilgjengelig for barn mellom fem og elleve år. Så snart vaksinen er godkjent for barn, kan 28 millioner amerikanske barn få vaksinen på apotek, hos legen eller på skolen. Planen er å gi de minste barna mindre doser, med nåler tilpasset små barn.

Den formelle godkjenningen av Pfizer-vaksinen for små barn er ventet å komme rundt 2. og 3. november. Da vil USA ha 15 millioner doser å rulle ut, skriver CNBC.

Og hva med her i Norge?

Her til lands er smittetrenden flat. I forrige uke lå R-tallet på 0,9. De siste seks ukene har det vært en liten nedgang i antall nye tilfeller, ifølge Folkehelseinstituttets siste ukesrapport.

Til nå er litt over 78 prosent av befolkningen vaksinert med minst én dose, ifølge FHI. Av alle over 65 er 3 prosent blitt vaksinert med en tredje dose, en såkalt «booster».