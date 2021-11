ALDRI MER! Sa man etter Fukushima og Tsjernobyl. Disse bildene skremte en hel verden. Men nå har protestene stilnet. På den skotske landsbygda er de ikke i tvil om hva de velger: Atomkraft fremfor vindkraft. Verden Klimakrisen Er det comeback for den forhatte kjernekraften?

TORNESS/ DUNBAR, Skottland (Aftenposten): Aldri mer! Aktivister og politikere var enige. Katastrofene i Tsjernobyl og Fukushima knuste kjernekraftens fremtid. Inntil nå.

10. nov. 2021 21:43 Sist oppdatert nå nettopp

– Kjernekraftverket har jeg ingenting imot. Disse stygge vindmøllene, derimot, sier Cynda Cheetham og peker mot havet.

– Dem liker jeg ikke.

Ekteparet John og Cynda Cheetham er på en av sine daglige turer rundt det enorme kjernekraftverket i Torness i Skottland. De bor like i nærheten, i den idylliske byen Dunbar.

Kjernekraftverket ligger som en beleiret borg i det vakre skotske landskapet. Men utenfor piggtråd og overvåkingskameraer er det turstier, joggeløyper, badeplasser og et populært bryggeanlegg for fiskere. Og en fantastisk utsikt til fjordarmen Firth of Forth.

Kjernekraftverket i Torness ruver i landskapet. Men lokalbefolkningen synes vindmøllene endrer landskapet mer enn atomkraftanlegget.

Det ligger en liten times kjøring fra Edinburgh, helt ut mot Nordsjøen. Og to timers kjøring fra Glasgow, hvor den store klimakonferansen også diskuterer kjernekraftens fremtid.

Et comeback for kjernekraft?

Lenge har kjernekraft vært avfeid på grunn av faren for ulykker, kostnader og håndtering av radioaktivt avfall.

I dag kommer omtrent 10 prosent av strømmen i verden fra kjernekraft. Det har den gjort de siste årene. I Europa står kjernekraften for 26 prosent av energiforsyningen.

Nå snakkes det om et comeback for kjernekraften.

Det er ikke tilfeldig: Europa og Asia står midt i en energikrise.