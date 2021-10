Til Syden med solkraft

Når bilen står parkert kan taket heves. Solcellepanelene trekkes ut, de gir skygge til mennesker og strøm til batteriene.

Eksamen er bestått. Nesten uten annen energi enn solen kjørte en gruppe studenter 3000 kilometer gjennom Europa i en bil de bygget selv.

Nå nettopp

– Om 22 studenter kan utvikle og bygge en slik bil i løpet av et år, er jeg sikker på at bedrifter også kan få det til, sier Kjell Revenberg.

Ingeniørstudentene ved Universitetet i Eindhoven fikk i oppgave å lage en bil som går på solenergi. De bestemte seg for å satse på en bobil for to. For å vise at de klarte leksene sine, bestemte de seg for å kjøre fra Nederland til helt sør i Spania.

Bilen har solceller over hele taket. Når den står parkert kan taket heves for å få ståhøyde og foldes ut for å øke ladingen.

Bilen vakte oppmerksomhet hele veien, forteller Kjell Revenberg.

Den 19. september forlot de universitetet i Eindhoven, med kurs for Tarifa, helt sør i Spania. Turen var på 300 mil. Med en toppfart på 120 kilometer i timen kunne turen vært gjort på et par dager. Men underveis har de hatt mange og lange pauser for å fortelle om bilen.

De har fått bred omtale i medier underveis.

På turen til Spania har fire studenter byttet på å kjøre den egenutviklede bilen, og å kjøre følgebil.

Ruten gjennom Europa

Studentene kaller bilen sin «et selvgående hus på hjul». I tillegg til å drive bilen fremover, skal solenergien gi kraft til TV, lys, kaffekoking og annet man trenger i en bobil.

Bilen heter Stella Vita. På en solskinnsdag skal den klare å kjøre 720 kilometer. På gråværsdager må man nøye seg med 600 kilometer. I tillegg til energi fra solen, kan man plugge inn bilen på strømnettet for å lade batteriene.

Revenberg sier at det var nødvendig å «jukse litt» underveis. På grunn av tekniske problemer måtte de fylle på med strøm fra nettet i Paris.

– Så den var ikke helt perfekt, sier han.

Tok en utfordring

Universitetet i Eindhoven har i mange år deltatt i The World Solar Challenge. Det er en konkurranse som arrangeres annethvert år i Australia. Studenter fra hele verden konkurrerer om å lage bilen som kjører raskets tvers over det australske kontinentet.

Men på grunn av pandemien ble konkurransen avlyst i år. Derfor satset studentene i Eindhoven på sin egen utfordring. Å lage en solcelledrevet bil som skal kjøre gjennom Europa i september og oktober, er mer utfordrende enn gjennom den australske ødemarken.

De fire siste gangene har studenter fra Eindhoven vunnet klassen for turbiler. Derfor skulle gjerne årets studenter også konkurrert. I stedet måtte de vise hva de kan på egen hånd.

Ikke kommersielt

Revenberg sier at de begynte med helt blanke ark i fjor. Men når de sto fast, søkte de råd hos eldre studenter. Bilene Eindhoven har vunnet med i de siste årenes konkurranser hadde fire eller fem sitteplasser.

Carlo van der Weijer som koordinerer arbeidet på universitetet, sier til The Guardian at de kommersielle mulighetene bør være større for årets campingbil. Han tror at miljøbevisste turister kan falle for bilen.

Kjell Revenberg sier at de 22 studentene ikke tenkte på kommersielle muligheter i det hele tatt.

– Målet er heller å inspirere markedet og samfunnet, vi vil vise at det er mulig, sier han.