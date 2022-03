Ukraina hevder russiske styrker bombet Mariupols teater. Dette vet vi.

Video viser sivile som bruker teateret som tilfluktsrom. Nå er det bombet.

16. mars 2022 21:21 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Samtidig som det kommer meldinger om at Russland og Ukraina forhandler om en fredsavtale, fortsetter angrepene mot Ukraina. Særlig kommer rystende bilder fra havnebyen Mariupol.

Onsdag kveld kom meldinger om at et teater i byen var bombet til grunnen. Bygget skal ha vært skjulested for sivile ukrainere.

Aftenposten har stedsverifisert et bilde som viser skadene på teateret.

Dette er dramateateret i Mariupol.

Teateret skal ha huset flere hundre mennesker, ifølge Mariupols varaordfører, Sergej Orlov. Han anslår til BBC at så mange som 1000–1200 mennesker kan ha søkt tilflukt i teateret.

Orlov understreker at tallet på døde og sårede så langt er ukjent.

Også guvernøren Pavlo Kyrylenko skriver på Telegram at flere hundre Mariupol-beboere gjemte seg i bygget. Han skriver at det er vanskelig å få oversikt fordi inngangen til bomberommet pr. nå er sperret.

Dette er ren terrorisme, skriver han videre.

– Vi vil aldri glemme. Aldri tilgi.

Video viser voksne og barn

En Youtube-konto tilknyttet det ukrainske Azov-regimentet publiserte videoen den 10. mars. Den ukrainske TV-kanalen Dom publiserte en sak om videoen fra teateret 11. mars, altså flere dager før angrepet fant sted.

Flere bilder teateret tidligere har lagt ut på Instagram, bekrefter at det er samme bygning.

Det er ikke kjent om mange har kommet eller forlatt teateret siden fredagen.

Det er vanskelig å fastslå nøyaktig hvor mange mennesker man ser i videoen, men det er tydelig at det er et tresifret antall personer som oppholdt seg i teaterbygningen.

Man kan også se at det er kaldt: Mange har på seg flere lag med klær. Noen sitter langs veggen og på gulvet, andre virrer rundt i gangene.

På et skilt står «garderobe» på ukrainsk. Det henger gamle teaterplakater på veggene. I en søylegang kan man se portrettbilder av kvinner og menn, sannsynligvis ukrainske skuespillere.

I videoen er det både voksne og barn i ulik alder. Mot slutten høres babygråt.

Satelittbilder viser at ordet «barn» var skrevet på russisk med store hvite bokstaver både foran og bak teateret. Det skriver The New York Times. Bokstavene ble skrevet rundt 12. mars.

Utenriksministeren: – Ulovlig aggresjon

Anniken Huitfeldt har kommentert «de grusomme meldingene om bombingen av et teater i Mariupol» på Twitter.

– Gjerningsmennene må holdes ansvarlig. Russland er ansvarlig for blodsutgytelsen gjennom sin uprovoserte og ulovlige aggresjon, skriver utenriksministeren.

Begraves i massegraver

Mariupol har vært omringet og beleiret av russiske styrker siden 1. mars. Angrepene mot byen fortsetter dag for dag.

Anslag tilsier at mellom 300.000 og 400.000 innbyggere skal være fanget i byen uten vann, elektrisitet eller gass. Røde Kors har advart om at situasjonen er ekstrem. Angrepene på Mariupol er blitt beskrevet som en humanitær katastrofe av Leger Uten Grenser. Flere av byens innbyggere skal ha blitt begravd i massegraver.

Den siste uken har det vært gjentatte forsøk på å evakuere sivile fra byen. Forsøk på å opprette «humanitære korridorer» har langt på vei vært mislykket. Tirsdag denne uken klarte imidlertid rundt 2000 sivile biler å forlate Mariupol. Rundt 20.000 mennesker skal ha kommet seg ut. Det sa lokale myndigheter tirsdag ettermiddag.

Før krigen bodde rundt 450.000 mennesker i Mariupol.

Teateret på bildene skal ha blitt rekonstruert og åpnet for innbyggerne i 1960. I tillegg til moderne drama, inkluderte de siste oppvisningene klassikere som Tolstoj, Pusjkin og Molière.

Russland benekter at de angriper sivile mål. Det russiske forsvarsdepratementet sier at de ikke har angrepet teateret, men skylder på det ukrainske Azov-regimentet.

Endringslogg 16.03.2022, kl. 21.48: La til informasjon om at videoen tilsynelatende først ble publisert på en Youtube-kanal tilknyttet det ukrainske Azov-regimentet.

