Israelsk spionvareprogram har overvåket aktivister, journalister og advokater – vekker sterke reaksjoner

50.000 personer har vært mål for et israelsk spionvareprogram. Nå krever opposisjonspolitikere i Ungarn en hastehøring etter antydninger om at ungarske myndigheter har brukt spionprogrammet mot kritikere.

Amnesty International har tidligere avslørt at prisvinnende gravejournalist Khadija Ismayilova har vært hacket av Pegasus. Foto: Aziz Karimov / TT NYHETSBYRÅN

19. juli 2021 17:41 Sist oppdatert nå nettopp

Menneskerettighetsaktivister, journalister og advokater rundt om i verden har vært mål for spionvareprogrammet Pegasus. Det skriver The Guardian og flere internasjonale medier.

Pegasus eies av den israelske bedriften NSO Group. Kundene til selskapet er blant annet etterretningstjenestene, politiet og militære i en rekke totalitære land.

Programvaren er blant annet solgt til og brukt av myndighetene i Marokko, Ungarn og Aserbajdsjan.

Amnesty International og mer enn 80 internasjonale journalister har samarbeidet om avsløringen. De har fått tak i en liste med 50.000 telefonnumre som kunder av NSO har vært interesserte i. Det er ikke bevist at alle disse er hacket.

– Avsløringen indikerer at Pegasus er blitt brukt til systematisk undertrykkelse og har bidratt til omfattende brudd på menneskerettighetene. Dette påvirker oss alle og vitner om et globalt overvåkingssamfunn som truer våre menneskerettigheter og demokratiet, sier Hanne Sofie Lindahl.

Hun er politisk rådgiver i Amnesty International Norge.

– Det å skremme folk til taushet og å sørge for at folk ikke stoler på hverandre er et viktig mål med overvåking. Det dreier seg ikke bare om å «ta» enkelte aktivister, men også om å gjøre det generelt risikabelt å diskutere politikk, mener hun.

Bruken av spionprogrammet truer våre menneskerettigheter og demokratiet, mener Hanne Sofie Lindahl i Amnesty Norge. Foto: Changemaker

Fakta «Pegasus Project» Avsløringen er gjort tilgjengelig gjennom Forbidden Stories (en organisasjon for uavhengig journalistikk) og Amnesty International. De delte informasjonen med 16 andre organisasjoner og medier som står bak «Pegasus Project», et initiativ for å avsløre Pegasus’ arbeidsmetoder.

De 16 involverte er: The Washington Post, Le Monde, Süddeutsche Zeitung, Die Zeit, The Guardian, Daraj, Direkt36, Le Soir, Knack, Radio France, The Wire, Proceso, Aristegui Noticias, the Organized Crime and Corruption Reporting Project, Haaretz and PBS «Frontline».

Mer enn 80 journalister har jobbet sammen som del av Pegasus Project. Vis mer

Hva kan programvaren gjøre?

Pegasus kan brukes til å overvåke all kommunikasjon fra en smarttelefon. Det innebærer SMS-er, e-poster og telefonsamtaler. Programvaren kan også kontrollere telefonens mikrofon og kamera.

Det gjør at spionprogrammet kan bruke telefonen til å overvåke brukeren og de vedkommende er i kontakt med. Dette gjør journalister spesielt utsatt.

Et suksessfullt Pegasus-angrep kan for eksempel gi tilgang en reporters kildenettverk. Det er også mulig å lytte til samtaler og kartlegge bevegelser.

Pegasus kan gjøre dette ved å hacke usikre apper på en persons telefon. Alternativt kan programvaren lure folk til å klikke på utrygge lenker sendt via for eksempel SMS eller e-post.

Melding- og telefonappen Whatsapp har tidligere anklaget Pegasus for å overvåke Whatsapp-brukere. Ved å ringe ulike brukere skal Pegasus ha greid å hacke telefonene, selv uten at brukerne svarte.

Hvem er rammet?

Den nye lekkasjen viser at nettopp journalister har vært et hyppig mål.

180 redaktører og journalister knyttet til sentrale medier rundt om i verden dukket opp på listen over personer som muligens er blitt overvåket.

Noen av mediene er: Financial Times, The Wall Street Journal, CNN, The New York Times, Al Jazeera, France 24, El País, Associated Press, Le Monde, The Economist og Reuters.

Noen av de profilerte journalistene er:

Roulene Khalaf , redaktør i Financial Times.

Gregg Carlstrom , midtøstenkorrespondent for The Economist.

Bradley Hope, gravejournalist i Wall Street Journal.

En annen kjent journalist som figurerer på listen, er den mexicanske journalisten Cecilio Pineda Birto. Han ble drept i 2017 etter at han avslørte samarbeid mellom politi, politikere og mafia i Mexico.

Amnesty Norge forteller at de foreløpig ikke har avdekket noen norske numre som kan ha blitt overvåket.

– Men vi kan ikke utelukke at personer i Norge er rammet. Det er bare at den foreløpige etterforskningen ikke har avdekket det, sier Hanne Sofie Lindahl.

Prisvinnende journalist: – Det er avskyelig

Hele 48 aserbajdsjanske journalister sto på listen. Mange av dem har dekket korrupsjon og andre kritikkverdige forhold i Aserbajdsjan.

Amnesty International har tidligere avslørt at prisvinnende gravejournalist Khadija Ismayilova har vært hacket av Pegasus.

Ismayilova har avdekket korrupsjon på høyt nivå i Aserbajdsjan. Dette gjorde at hun ble fengslet av aserbajdsjanske myndigheter. Etter stort internasjonalt press ble hun løslatt i 2016. Da hadde hun sittet i fengsel i 537 dager.

Det er ikke første gang NSO Group mistenkes for spionasje. Aftenposten har tidligere skrevet om at Pegasus er blitt beskyldt for å være innblandet i drapet på journalisten Jamal Khashoggi. Khashoggi ble verdenskjent etter sin død – et symbol på pressefrihet og kamp mot undertrykkelse. Foto: OSMAN ORSAL, Reuters/NTB scanpix

Ismayilova har tidligere vært i Norge for å snakke på Skup-konferansen. Til NSO hadde hun en tydelig beskjed: «Det er foraktelig, det er avskyelig.»

Vekker sterke reaksjoner i Ungarn

Avsløringene til «Project Pegasus» har allerede begynt å få konsekvenser.

Opposisjonspolitikere i Ungarn krever en hastehøring etter antydninger om at ungarske myndigheter har brukt spionprogrammet mot kritikere.

Overvåkingen som er beskrevet, «er ikke tillatt i en rettsstat», mener komitéleder i det politiske partiet Jobbik, Janos Stummer:

– Slik vi ser det, vil taushet i praksis være en innrømmelse av at regjeringen faktisk er involvert, sier han til nyhetsbyrået Ap.

En regjeringstalsmann i Ungarn har avvist kjennskap til innsamling av data. Justisdepartementet har foreløpig ikke svart på nyhetsbyrået Aps henvendelser.

Anklagene mot Ungarns regjering kommer i en periode der mediefriheten og mangfoldet i landet er blitt svekket.

Ikke første gang

Det er altså ikke første gang NSO Group mistenkes for spionasje. Aftenposten har tidligere skrevet om at Pegasus er blitt beskyldt for å være innblandet i:

De forente arabiske emiraters overvåking av journalister og aktivister fra De forente arabiske emirater.

Et forsøk på å hacke Amnesty International.

Drapet på journalisten Jamal Khashoggi.

NSO nekter fremdeles for at de har gjort noe galt. I en offisiell uttalelse sier advokatene som representerer NSO, at Pegasus er ment for å bekjempe kriminalitet og terrorisme. Programmet er solgt til land som følger menneskerettighetene, mener de.

De skriver også at de vil fortsette å undersøke påstander om misbruk av Pegasus. Ifølge dem selv, har de tidligere avsluttet samarbeid med klienter der slikt misbruk er dokumentert.