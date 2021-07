Nye angrep på demokratiet i Hongkong. Profilert sjefredaktør arrestert.

Kina pågriper profilert sjefredaktør. Samtidig er en ny og inngripende personvernlov på trappene. – Trussel mot ytringsfriheten, advarer Facebook og Google.

Hongkong-avisen Daily Apple kom med sin hittil siste utgave 24. juni.

Nå nettopp

Lam Man-chung, tidligere sjefredaktør for den nedstengte Hongkong-avisen Daily Apple, ble pågrepet av myndighetene onsdag.

Man-chung skal ifølge politiet i Hongkong ha «samarbeidet i det skjulte med utenlandske krefter». Det er et brudd på Hongkongs nye sikkerhetslov.

Loven forbyr det Kina stempler som løsrivelsesbevegelser, statsfiendtlig virksomhet, terrorisme og samarbeid med fremmede makter. Den var et svar på de mange prodemokratiske demonstrasjonene som har preget Hongkong de siste årene.

Den niende som er pågrepet

Lam Man-chung fikk huset sitt ransaket etter pågripelsen onsdag morgen.

Han hadde vært redaktør i Apple Daily til og med 24. juni etter avisen hadde trykket sin siste utgave. Dette er den niende Daily Apple-ansatte som er pågrepet for brudd på sikkerhetsloven.

Daily Apple var regnet som et talerør for demokratibevegelsen, men måtte legge ned sin virksomhet i juni etter at myndighetene tok beslag i verdiene.

Dette ble møtt med sterke reaksjoner verden rundt. Fire ledende aviser i Norden, deriblant Aftenposten, ryddet forsidene 1. juli med et brev som rettet kritikk mot Kina.

– Ytrings- og pressefrihet er en avgjørende forutsetning for demokrati. Det har forvitret lynraskt i Hongkong. Derfor mener jeg det er riktig å markere hvor destruktiv denne utviklingen er. Det er også viktig for å vise solidaritet med våre kolleger i Hongkong, sa Aftenpostens sjefredaktør Trine Eilertsen da.

Sjefredaktør i Apple Daily Lam Man-chung da han jobbet med til da siste utgave av avisen, 23. juni 2011.

Informasjonsdeling kan gi fem års fengsel

Nylig ble også valgloven i Hongkong endret, slik at regjeringen i Beijing får mer kontroll.

Dette betyr at byens innbyggere får velge færre kandidater. Flere kandidater skal velges av en overveiende Beijing-vennlig komité. Hongkongs direktorat for nasjonal sikkerhet får også myndighet til å bakgrunnssjekke alle som stiller til valg. En ny komité skal sikre at kandidatene er «patriotiske».

Onsdag ble det også kjent at en ny personvernlov er på trappene. Det kan bety ytterligere problemer for demokratiet. Siden Hongkongs lovgivende forsamling nå er Beijing-vennlig, vil den mest sannsynlig bli vedtatt.

Forbyr publisering av «privat» informasjon

Loven har som mål å slå ned på doxing. Det betyr å publisere informasjon som er hemmelig eller privat. Dette innebærer i denne sammenheng å avsløre en persons personlige informasjon uten samtykke, med ønske «om å skade». Straffen er bøter opp til 1 million HK (1,2 millioner kroner) og fem år fengsel.

De som foreslår loven, sier at den skal brukes til å slå ned på publisering av informasjon som eksempelvis setter myndighetspersoner i fare.

Kritikere mener det er en måte for kinesiske myndigheter å stramme grepet ytterligere om Hongkongs demokrati.

Slik så det ut under en prodemokratisk demonstrasjon i Hongkong i 2019. Slike demonstrasjoner ble senere forbudt.

– En trussel mot ytringsfriheten

Menneskerettighetsorganisasjoner og teknologibedrifter sier at loven kan brukes som nok et våpen mot sivilsamfunnet i Hongkong. De påpeker at loven vil tillate myndigheter å undersøke for eksempel mobiler og datamaskiner uten ransakelsesordre. Innholdet på disse enhetene kan dessuten bli blokkert.

Asia Internett Coalition, en interesseorganisasjon med teknologigiganter som Google, Facebook og Twitter, advarer om at de tvinges til å begrense tjenestene sine i Hongkong hvis loven går gjennom.

I et brev til kinesiske myndigheter skriver de at loven bryter med globale normer, og at den potensielt utgjør en trussel mot ytringsfriheten.

Hongkongs regjeringssjef Carrie Lam sier til Reuters at loven kun vil bli brukt mot «ulovlig aktivitet».