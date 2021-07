I 2005 ble Zuma siktet for å ha voldtatt en familievenn. Han ble frifunnet i 2006.

Samme år ble den daværende visepresidenten siktet for korrupsjon på grunn av en våpenavtale fra 1999 verdt milliarder. Da han ble president i 2009, ble siktelsen frafalt.

I 2016 bestemte en domstol at Zuma skulle siktes for 18 tilfeller av korrupsjon knyttet til avtalen. Presidenten anket, men tapte saken i 2017.

I 2016 fastslo en domstol at Zuma hadde brutt sin presidented ved å bruke statlige midler til å pusse opp sitt private hjem i Nkandla. Han har senere tilbakebetalt pengene.

Et år senere ba et overvåkingsorgan presidenten om å iverksette en etterforskning av sitt forhold til den rike Gupta-familien. Presidenten ble anklaget for å ha tjent penger på relasjonen. Det avviste både han og Gupta-familien.

I 2018 bekreftet den nasjonale påtalemyndigheten at Zuma blant annet sto overfor 12 anklager om svindel, to korrupsjonsanklager og én anklage om hvitvasking av penger.

Kilde: BBC