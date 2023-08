Først tok de hijaben. Nå blir nok et muslimsk plagg forbudt.

ISTANBUL (Aftenposten): Er Frankrike som Afghanistan og Iran? Nå strammer staten til reglene for hvordan religiøse kvinner kan gå kledd.

I 2004 gjorde Frankrike det forbudt for jenter å gå med religiøse hodeplagg på skolen. Det skapte voldsomme reaksjoner i den muslimske verden. Her fra en demonstrasjon i Paris. Vis mer

Publisert: 31.08.2023 09:15 Oppdatert: 31.08.2023 10:18

Kortversjonen Frankrike har bestemt at elever ikke lenger får bruke den tradisjonelle islamske drakten abaya. Det har skapt diskusjon om landet beskytter sine sekulære verdier eller diskriminerer sine muslimske innbyggere.

Utdanningsminister Gabriel Attal mener skolen skal være et sted der studenter har muligheten til å frigjøre seg fra religiøse normer og regler.

Slike forbud har ført til etablering av flere religiøse skoler i landet.

Mandag begynner det nye skoleåret i Frankrike.

I år vil ingen elever ved offentlige skoler få lov til å gå i den tradisjonelle islamske drakten abaya. Det ble bestemt denne uken.

Avgjørelsen har skapt heftig debatt. Beskytter Frankrike sine sekulære verdier? Eller er dette diskriminering av landets 5 millioner muslimer?

Her er fem spørsmål og svar om det betente forbudet.

Hva er abaya?

Abaya er en løstsittende, fotsid drakt som brukes av muslimske kvinner over hele verden.

Den brukes som oftest i kombinasjon med hijab eller nikab. Sistnevnte er et hodeplagg som dekker alt, unntatt en smal åpning rundt øynene.

I land som Saudi-Arabia har abayaen tradisjonelt sett vært svart og helt enkel. Men mange steder er det i dag helt vanlig å se abayaer i ulike farger. De kan være pyntet med perler og broderier og ha innsving i livet.

Abayaen skiller seg fra chador, den heldekkende sorte kappen som svøpes rundt kroppen og festes under haken. Den er vanligst å se i Iran.

Det er heller ikke det samme som en burka, som dekker selv øynene med et smalt gitter. Burkaen har sin opprinnelse i Afghanistan.

Det siste innen abaya-mote ble vist frem under en motevisning i Riyadh i Saudi-Arabia i 2021. Vis mer

Hvorfor blir det forbudt?

Frankrike mener religiøse plagg bryter med det sentrale franske prinsippet om sekularisme. Eller laïcité, som franskmennene kaller det. Det skal sikre et klart skille mellom kirke og stat.

Det var utdanningsminister Gabriel Attal som tok avgjørelsen. Han mener skolen skal være et sted der elevene har mulighet til å frigjøre seg fra religiøse normer og regler.

– Jeg har bestemt meg for at abayaen ikke lenger kan brukes på skoler. Når du går inn i et klasserom, bør du ikke kunne identifisere elevenes religion bare ved å se på dem, sa Attal til fransk presse denne uken.

Det finnes også politikere som er hardere i retorikken. En talsmann for regjeringen sa at abaya er å anse som et «politisk angrep» på Frankrike.

Er det bare muslimske plagg som ikke er lov?

Nei. I 2004 gjorde Frankrike det forbudt å bære religiøse symboler i skolen. Det gjelder alt fra den muslimske hijaben og kristne kors, til sikhenes turbaner og jødiske kippaer.

I 2011 ble det også ulovlig å bære plagg som dekker hele ansiktet. Dermed kan ikke lenger muslimske kvinner gå med nikab i offentligheten.

Enkelte franske politikere, som den høyrepopulistiske partilederen Marine Le Pen, vil at ingen religiøse symboler skal være lov i offentligheten.

Men slike forbud skaper jevnlig debatt i Frankrike. Blant annet fordi det i kjølvannet av forbudene er blitt etablert flere religiøse skoler i landet. Virker det dermed mot sin hensikt, spør mange seg.

Franske soldater patruljerer ved en jødisk skole i Paris. Den populistiske franske politikeren Marine Le Pen har lenge villet fjerne religiøse hodeplagg, som den jødiske kippaen på bildet, også fra gatene. Vis mer

Hvordan reagerer franskmennene?

Det bor rundt 5 millioner muslimer i Frankrike. For mange oppleves forbudet som en innskrenkning av deres rettigheter. Noen mener at abaya slett ikke er et religiøst, men et kulturelt, plagg.

– Det er virkelig synd fordi folk vil dømme disse unge jentene, sier sosiologen Agnes De Feo til Reuters. Hun beskriver abayaen som et «tenåringsuttrykk» som handler mer om identitet enn religion.

Også politikere på venstresiden er kritiske. Clementine Autain i populistpartiet La France Insoumise sier forbudet er typisk for et land som er «besatt» å avvise muslimer.

Lederen for hjelpeorganisasjonen Oxfam i Frankrike, Cécile Duflot, har lagt ut et bilde av en Gucci-kjole på Twitter. Formen på kjolen ligner en moderne abaya.

«Er dette et angrep på sekularismen?» skriver hun.

Frankrikes utdanningsminister Gabriel Attal vil ikke lenger tillate muslimske klesdrakter i skolen. Vis mer

Hvilke andre land har regler for muslimske klær?

Frankrike er ikke det eneste landet som lager lover om hva muslimske kvinner kan gå med.

Loubna Regui leder en muslimsk studentforening i Frankrike. Hun trekker en parallell til strengt konservative muslimske land:

– Det er interessant fordi i tillegg til Afghanistan og Iran, er Frankrike det eneste landet som lager lover om hva kvinner kan og ikke kan ha på seg, sier Regui til Al Jazeera.

I Iran trapper myndighetene nå opp jakten på kvinner som bryter hijab-reglene. I Afghanistan frykter mange at Taliban vil fortsette å fysisk straffe kvinner som går ut uten burka, slik de gjorde på 1990-tallet.

Mer overraskende er det at et annet land nylig nedla forbud mot abaya i skolen: Saudi-Arabia. I desember bestemte myndighetene der at kvinner ikke skal gå med abaya under eksamen.

Saudi-Arabia har de siste årene begynt å lempe på de strenge kleskodene for kvinner. Det er blitt mer vanlig for kvinner ikke å dekke seg helt til.

Hensikten med eksamens-regelen er imidlertid å sikre at kvinnelige studenter går med skoleuniform. Men det konservative kongeriket er tydelig på at også uniformene må være i tråd med «offentlig anstendighet».