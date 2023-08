India kan bli første nasjon som lander trygt på månens sørpol. I dag får vi svaret.

For under en uke siden kræsjet det russiske romfartøyet inn i månen. Nå forbereder indiske Chandrayaan-3 seg for landing. Månekappløpet er i gang.

Indias romfartøy Chandrayaan-3 er ventet å lande på månen klokken 14.30 norsk tid. Vis mer

Publisert: 23.08.2023 10:04

Onsdag skal India forsøke å lande på månen for andre gang. Klarer de det, er det første gang et romfartøy lander med suksess på månens sørpol.

Et stort steg for verdens mest folkerike land.

50 år etter den siste russiske månelandingen lå det russiske Luna-25 månelandingsfartøyet an til å være først med å lande i månens sørpolsområde. 16. august gikk romfartøyet i bane rundt månen og skulle etter planen lande mandag.

Men dagen før kunne det russiske romsenteret Roskosmos opplyse at «fartøyet har opphørt å eksistere etter et sammenstøt med månens overflate».

Dermed inntar India ledelsen i månekappløpet. Og der skal alt gå etter planen.

Deler ferske månebilder

De sikter seg inn på et landingssted bare 100 kilometer unna der russiske Luna 25 skulle lande. Indiske romfartsmyndigheter publiserte mandag bilder av kratrene der de regnet med å finne en landingsplass for Chandrayaan-3.

CNN omtaler bildene som slående. Månelandingen vies også oppmerksomhet i The New York Times, BBC og The Guardian.

De indiske romfartsmyndighetene har som mål at Chandrayaan-3 skal gjøre sin landing onsdag rundt klokken 14.30 norsk tid. Så langt, skal alt ha gått «perfekt» for romfartøyet. Men landing er en farlig og komplisert prosess, forteller den finske professoren Jaan Praks til nyhetsbyrået STT.

– Det er ingen atmosfære på månen som kan bremse. Istedenfor må man bruke rakettmotorer for å lande, sier han.

Et bilde tatt av russiske Luna-25 17. august. Vis mer

Søker etter vann og lys

Området både inderne og russerne har pekt ut, var uinteressant da USA og Russland på 1960- og 70-tallet kjempet om hegemoniet i romfarten. Nå er konkurransen økende for å nå det tidligere uutforskede sørpolsområdet.

Det er her man ser for seg at fremtidige månebaser kan bli etablert. Månebasene er ikke bare tiltenkt å utforske månen, men også som et utgangspunkt for bemannede marsferder.

Det er bare rundt månens sørpol det finnes steder der solen skinner hele tiden. Dermed blir ikke nettene så iskalde som i de mer utforskede delene av månens overflate. Viktigere er indikasjonene på at det kan finnes vann her.

– Astronauter trenger vann, og vann kan blant annet gjøres om til rakettbrensel. Da vil det ikke være nødvendig å ta all brensel med på dyre rakettoppskytninger fra jorden, sier Jaan Praks.