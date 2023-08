Indias Chandrayaan-3 har landet trygt på månens sørpol

Indiske Chandrayaan-3 har landet på månens sørpol. Det er historisk.

Indias månelandingsfartøy landet trygt på den nokså utilgivelige overflaten på månens sørpol onsdag. Vis mer

Publisert: 23.08.2023 10:04 Oppdatert: 23.08.2023 14:51

India er første nasjon som noensinne har klart å lande et romfartøy trygt på månens sydpol. Jubelen brøt ut i kontrollrommet rundt 14.30 norsk tid.

Et stort steg for verdens mest folkerike land.

India har klart det Russland ikke klarte. Det russiske månelandingsfartøyet Luna-25 lå an til å være først til å lande i månens sørpolområde. Fartøyet deres skulle egentlig lande mandag denne uken.

Men dagen før kunne det russiske romsenteret Roskosmos opplyse at «fartøyet har opphørt å eksistere etter et sammenstøt med månens overflate».

Nå håper forskere å utplassere en rover, eller en såkalt månebil, som kan sende bilder og data tilbake til Jorden. Det skriver BBC.

Delte ferske månebilder før landing

India siktet seg inn på et landingssted bare 100 kilometer unna der russiske Luna 25 skulle lande. Indiske romfartsmyndigheter publiserte mandag bilder av kratrene der de regnet med å finne en landingsplass for Chandrayaan-3.

CNN omtaler bildene som slående. Månelandingen vies også oppmerksomhet i The New York Times, BBC og The Guardian.

Søker etter vann og lys

Området både inderne og russerne har pekt ut, var uinteressant da USA og Russland på 1960- og 70-tallet kjempet om hegemoniet i romfarten. Nå er konkurransen økende for å nå det tidligere uutforskede sørpolsområdet.

Det er her man ser for seg at fremtidige månebaser kan bli etablert. Månebasene er ikke bare tiltenkt å utforske månen, men også som et utgangspunkt for bemannede marsferder.