De russiske angrepene mot kornterminaler i Odesa fortsetter

Det er fjerde dag på rad at Russland har bombet ukrainske havner og matlagre ved Svartehavet.

Russiske angrep mot sivile mål i Odesa har ført til store skader de siste dagene. Vis mer

Russiske missiler har truffet en kornterminal i Odesa-regionen i Ukraina, og to mennesker er skadet, ifølge guvernøren.

– Beklageligvis ble kornterminalen til et landbruksselskap i Odesa-regionen truffet. Fienden ødela 100 tonn med erter og 20 tonn med bygg, skriver Odesa-guvernør Oleh Kiper på meldingstjenesten Telegram fredag morgen.

Han skriver videre at to mennesker ble skadet i eksplosjonen som ble forårsaket av russiske Kalibr-missiler i morgentimene fredag.

Fjerde dag på rad

Natt til onsdag skal Russland ha ødelagt kornsiloer som inneholdt 60.000 tonn med korn.

Russland trakk seg nylig fra en kornavtale som har siktet leveranser av viktig ukrainsk matkorn til verdens fattigste land. Putin-regimet har nå varslet at de vil angripe sivile skip som forsøker å frakte korn ut av Ukraina.

Den russiske marinen gjennomførte nylig en øvelse der det ble benyttet krysserraketter mot et skip nordvest i Svartehavet.

En overordnet strategi

De nye angrepene har skapt uro blant innbyggerne i Odesa.

– Fienden fortsetter med terror, og det er utvilsomt knyttet til kornavtalen, sier Natalia Humeniuk, talskvinne for den ukrainske militærets operasjonskommando til Reuters.

Tenketanken The Institute for the Study of War mener de nylige angrepene ved Odesa er en del av en overordnet strategi fra Russland for å presse gjennom egne krav.

Det var i juli i fjor at Russland, Ukraina, Tyrkia og FN landet avtalen som skulle gjøre det mulig for ukrainske transportskip å krysse Svartehavet med kornprodukter.

Russland har truet med å trekke seg fra avtalen flere ganger. De mener egne krav om trygg eksport av korn og gjødsel ikke er blitt møtt.

Russisk mat- og gjødseleksport er ikke rammet av vestlige sanksjoner. Men Russland mener at begrensninger på betaling og logistikk står i veien for eksporten.