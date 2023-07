Klimaforsker om ekstremværet i Europa: – Kommer trolig til å oppleve verre tilfeller

Varmerekordene knuses over hele kloden. Sør-Europa rammes av tornadoer, haglstormer, hetebølger og skogbranner samtidig. Nå advarer klimaforsker mot at dette bare er begynnelsen om vi ikke handler raskt.

Et utbrent område på Rhodos lørdag. Ferieøya er hardt rammet av skogbranner. Vis mer

Hjemme i Norge er det kanskje ikke så synlig: Sommeren har for mange vært preget av grått vær og regnbyger. Og en gradestokk som sjelden viser mer enn 20 grader.

Men ute i Europa har ekstremværet virkelig herjet så langt i sommer.

hetebølge hetebølge I Hellas betegnes en hetebølge som en periode der det er 39 grader eller varmere. som ser ut til å bli landets lengste noensinne. Mer enn Hellas opplever sin varmeste sommer på over 50 år og er for øyeblikket rammet av ensom ser ut til å bli landets lengste noensinne. Mer enn 70 skogbranner er brutt ut, og greske myndigheter er nå i gang med den største evakueringsoperasjonen i landets historie på Rhodos.

I Italias hovedstad Roma ble det tirsdag rapportert om rekordhøye 41 grader. Hetebølgen som for øyeblikket treffer støvellandet, kan komme opp mot 45 grader.

Også i Spania er det rapportert ekstreme temperaturer opp mot 45 grader inn mot valgdagen søndag. Også her har det brutt ut skogbranner flere steder i landet.

Turister flykter fra skogbrannene på Rhodos lørdag. Vis mer

Bare begynnelsen?

– Vi kommer trolig til å oppleve verre tilfeller i årene som kommer. Men det avhenger av grepene vi gjør nå.

Det sier Karen O’Brien, klimaforsker og professor ved Universitetet i Oslo.

O’Brien har gitt ut flere bøker om menneskers påvirkning på klimaet. Hun har også vært medforfatter av flere av rapportene fra FNs klimapanel (IPCC).

Hun kjenner på følelser som sinne og bekymring når hun ser klodens sykdomsbilde de siste dagene.

Klimaforskeren mener at menneskeheten må og kan gjøre mer for å ivareta miljøet og dempe den globale oppvarmingen.

Og hun er ikke alene. Søndag kom selveste pave Frans med en oppfordring til verdens ledere under søndagens preken på Petersplassen i Roma:

– Vær så snill, jeg gjentar min bønn til verdens ledere om at de gjør noe mer konkret for å bremse klimautslippene, sa han.

Skogbanner, tornadoer og tennisball-hagl

Men det er ikke bare høye temperaturer og skogbranner som preger sommeren. Også andre fenomener som vekker assosiasjoner til dommedag, har dukket opp.

Onsdag kveld og natt til torsdag ble store deler av Nord-Italia rammet av en haglskur der haglet skal ha vært på størrelse med tennisballer.

En enorm tornado ble fredag fanget på film øst for motebyen Milano.

Og ekstremværet har sin pris. Over 110 mennesker skal være skadet etter haglskuren. En 53 år gammel mann er også rapportert død.

Flere italienske arbeidere har dødd som følge av ekstremvarmen. Det meteorologiske miljøet i Italia har kalt den pågående hetebølgen «Cerberus», etter det trehodede monsteret i gresk mytologi.

Verdensomspennende

Også resten av verden opplever for tiden en klode med kraftig feber:

Den amerikanske byen Phoenix i Arizona har opplevd 70 dager på rad der gradestokken aldri har vist lavere enn 32 grader.

I Tunisia har temperaturen vært mellom 6 og 10 grader høyere enn den gjennomsnittlige normaltemperaturen på denne tiden av året.

Og nordvest i Kina ble det registrert rekordhøye 52,2 grader søndag. Bare seks måneder tidligere opplevde landet minus 50 grader.

Temperaturene i sistnevnte land er blitt så ekstreme at folk har gått til innkjøp av såkalte «Facekinis» – masker som ligner balaklavaer – for å beskytte seg mot de ekstreme forholdene.

– Å si at kloden har feber er en nok en underdrivelse, fortsetter O’Brien.

Å bruke facekinis mot varmen er ikke helt nytt for kineserne. Her en mor og en datter i Shandong-provinsen i august 2018. Vis mer

Avgjørende tiår

Den gjennomsnittlige temperaturen i verden har økt med 1,1 grad siden 1850.

Etter at juni 2023 ble den varmeste juni-måneden som noen gang er blitt registrert globalt, virker det nå som juli er i ferd med å følge opp.

Det er dårlig nytt, hvis vi skal klare å nå målet om å begrense global oppvarming og nå 2-gradersmålet som er vedtatt i Parisavtalen.

O’Brien viser til IPCCs nyeste klimarapport fra mars, som er dyster lesning:

Rapporten konkluderer med at det med høy sikkerhet vil være flere tilfeller av ekstreme værfenomener som tørke og hetebølger i årene som kommer.

Klimaforsker Karen O’Brien er urolig for den økende graden av ekstremvær og sier vi må handle raskt. Vis mer

Men det finnes også håp. Den samme rapporten viser også at det aldri har vært enklere og billigere å gjøre noe med klimakrisen. Estimater viser at utslippene kan halveres innen 2030, og at det kan koste mindre enn 1000 kroner pr. tonn CO₂.

– Denne sommeren er enda en «wake-up call» for å ta riktige valg. Selv om vi har opplevd slike «wake-up calls» i flere tiår, viser vitenskapen bak klimaendringene at dette er tiåret som blir avgjørende, avslutter O’Brien.