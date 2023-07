Woke-striden kommer til det amerikanske forsvaret

Republikanerne vil ha dette inn neste års forsvarsbudsjett: Forbud mot dragshow, stans i abort-utgifter og åpning for soldater som er vaksinenektere.

Amerikanske soldater gir akt under en øvelse på Filippinene i mars. Vis mer

I disse dager skal neste års forsvarsbudsjett vedtas i Washington. «National Defense Authorization Act» gjør klart hva som skal prioriteres for verdens største militære styrke.

I potten ligger 886 milliarder dollar. Pengene går til presisjonsmissiler, krigsskip og kunstig intelligens. Samt en lønnsøkning på 5,2 prosent for alle som jobber i militæret.

Men nytt av året er at republikanerne også har lagt inn en rekke kontroversielle forslag, som går rett inn i den såkalte kulturkrigen i USA, skriver The Washington Post.

Dragshow-forbud og gjeninnsettelse

Vanligvis har USAs forsvarsbudsjett stort sett vært skjermet for polariserende forslag. Begge sider har stort sett vært enige om å prioritere militæret. Og militæret har fått mulighet til å styre seg selv, i stor grad.

Republikanernes forslag i år, skiller seg sånn sett ut. De vil blant annet:

Forbud mot dragshow i Forsvaret.

Fjerne LHBT-rettigheter og kutte i helsetilbud til transpersoner.

Stans i undervisning om kritisk raseteori. Dette handler om hvordan rasisme ikke bare handler om enkeltpersoners handlinger, men også kan være strukturell.

Ikke dekke utgifter knyttet til abort. For eksempel hvis en ansatt må reise til en annen stat for å ta en abort. Noe som er nødvendig i flere delstater, etter at Høyesterett i fjor fjernet den grunnlovsfestede retten til abort.

Åpne for å gjeninnsette soldater som nektet å ta koronavaksinen og er blitt dimittert som følge av dette.

Det hvite hus mener at det siste setter en «farlig presedens» og åpner for at soldater ikke trenger å følge ordre.

Flere av forslagene innebærer en reversering av endringer demokratene har fått gjennom de siste årene, og som har som mål å fremme mangfold og inkludering i Forsvaret.

Ifølge Det republikanske partiet handler det om å «skyve tilbake mot den radikale woke-ideologien som blir tvunget på» menn og kvinner i militæret.

Flere kilder i det politiske miljøet sier til The Washington Post at det å legge inn slike tiltak i forsvarsbudsjettet kan spore av debatten og forkludre den amerikanske forsvarsstrategien for neste år.

Republikanske Kevin McCarthy er speaker i Representantenes hus. Her er han avbildet etter at forsvarsbudsjettet ble godkjent i Representantenes hus fredag. Vis mer

Kan bli endret

Fredag ble budsjettet, inkludert forslagene over, vedtatt i Representantenes hus med et knapt flertall.

Tidlig neste uke skal Senatet behandle deres versjon av lovforslaget. Der er det ventet at utfallet blir et annet. Dette fordi republikanerne har flertall i Representantenes hus, mens demokratene styrer i Senatet.

Men selv om Senatet skulle skyte ned de mest kontroversielle forslagene, er det fortsatt usikkert hva utfallet av de påfølgende drøftingene mellom Huset og Senatet vil bli, skriver The Washington Post fredag.

For det er bare ett budsjett som til slutt skal sendes til presidenten for endelig godkjenning.

Pentagon ønsker å stå utenfor

I det militære miljøet forsøker man å holde seg utenfor striden. En ansatt i forsvaret sier til The Washington Post at årets budsjett innebærer et brudd med en tradisjon der spørsmål som dette er blitt overlatt til Forsvaret selv.

I mange år praktiserte det amerikanske forsvaret «Don't ask, don't tell». En lov som gjorde det ulovlig å diskriminere ansatte på bakgrunn av deres seksuelle legning. Den gjorde det også umulig for homofile, lesbiske eller biseksuelle å være åpne om deres seksuelle legning, hvis de ønsket å være en del av militæret.

The New York Times skriver at saken kan sette en del republikanske politikere i en vanskelig situasjon. Om de stemmer for de omstridte forslagene, kan det påvirke deres muligheter for gjenvalg. Stemmer de mot, kan de bli sett på som illojale mot eget parti.