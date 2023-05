Ukraina har tatt kampen til Russland. Slik kan det påvirke krigen.

Droneangrep mot Kreml. Russiske oljetanker står i brann. Tog sporer av. Kan det hjelpe Ukraina med å vinne krigen?

Lørdag brant det i oljetanker i Sevastopol på Krym. Oljeanlegget skal ha blitt truffet av en ukrainsk drone.

03.05.2023 19:28

Russerne ser ut til å være fryktelig uheldige for tiden. Det brenner både her og der. Mye av det er trolig resultat av ukrainsk sabotasje. Det er neppe tilfeldig at det skjer samtidig som en ukrainsk motoffensiv sies å være rett rundt hjørnet.

Her er noen eksempler bare fra den siste uken: