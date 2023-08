Andre nordiske land stenger grensene. Men Norge fortsetter å dele ut visum til tusenvis som kommer fra Russland.

Siden invasjonen av Ukraina har nærmere 30.000 mennesker krysset grensen fra Russland til Norge med Schengen-visum. Etter en svipptur til Finnmark, kan de fritt reise videre til land som har stengt grensene.

Her ved Storskog grensestasjon kan russere krysse inn i Norge - og på den måten videre til andre Schengen-land. Vis mer

Etter at Russland gikk til en fullskala invasjon av Ukraina i februar 2022, har det blitt mye vanskeligere for russere å reise til populære feriedestinasjoner i EU.

Det er blitt dyrere og vanskeligere å få godkjent visum. 27. februar 2022 stengte Norge og EU luftrommet for russiske fly, noe som gjorde at kryssing av landegrenser ble den eneste måten å ta seg direkte inn i EU og Schengen-området.

Som Russlands nabo er Norge nå det eneste Schengen-landet russiske besøkende kan reise direkte til. Og deretter er det mer fritt frem.

Storhandling og hytteturer

Tidligere i år skrev SVT Nyheter om russere som handler i Finland på tross av grensestengningen.

De får visum til Norge og reiser først hit via Storskog i Finnmark. Siden det som hovedregel ikke er noen grensekontroll når man først er inne i Schengen, kan turistene fritt dra videre til Finland for å handle eller være på hytta.

Russere på vei over grensen til Norge i september i fjor. Vis mer

Den finske avisen Helsingin Sanomat skrev mandag om russere med hytte i Finland som kommer seg dit via Norge. I Finland er ikke det å eie en hytte tilstrekkelig for å få lov til å komme inn i landet.

– Mange russere som eier eiendom i Finland, er imot krigen. Men de kan likevel ikke komme hit. At vi blir brukt som skyteskive for Russlands handlinger som helhet, er verdiløst, sa russiske Jekaterina Shirinskaya til avisen.

Hun hadde kommet seg til sin hytte i Finland via Norge. Reisen fra Moskva tok fem dager.

Siden invasjonen i februar 2022 har nesten 30.000 personer reist fra Russland til Norge på Schengen-visum. Det viser en oversikt Aftenposten har fått oversendt fra Finnmark politidistrikt.

Fakta Schengen Schengenområdet består av 26 europeiske land. Når du reiser inn og ut av Schengenområdet, må du vise passet ditt. Mellom disse landene er det vanligvis ikke passkontroll. Hvis du har gyldig visum eller oppholdstillatelse i et av disse landene, kan du også besøke de andre landene. Vis mer

Stor forskjell fra land til land

Det er ikke bare Finland som har stengt grensen for turister fra Russland. Estland, Latvia, Litauen, Tsjekkia og Polen tillater heller ikke innreise.

– Russiske borgere fortsetter å reise i Europa i stor stil. Å besøke Europa gjennom Estland er uforenlig med intensjonen til sanksjonene vi har vedtatt, sa Estlands utenriksminister Urmas Reinsalu i fjor sommer.

Finlands daværende statsminister Sanna Marin var også klar i sin tale før landet besluttet å utestenge russiske turister:

Fakta Norske regler for russisk turistvisum 22. september 2022 fulgte Norge EU og opphevet visumavtalen med Russland. Det betyr at de forenklede reglene om visum ikke gjelder inntil videre. Istedenfor må russere som vil besøke Norge forholde seg til ordinære regler om dokumentasjon, gebyr og saksbehandlingstid. Dette gjør det vanskeligere for russere å få visum til Norge. Men grensen er altså ikke stengt. På nettsiden til UDI opplyses følgende til russiske statsborgere: «Hvis du skal besøke Norge i inntil 90 dager, kan du søke om et besøksvisum. Med dette visumet kan du reise rundt i hele Schengenområdet.» «Hvis du skal være turist, vil du vanligvis ikke få visum. Du kan likevel få visum hvis du har svært mye som knytter deg til hjemlandet ditt.» Dette er samme ordlyd som i andre visumpliktige land. Kilde: UDI Vis mer

– Vanlige russere startet ikke krigen. Men de støtter den. Det er ikke riktig at de kan reise til Europa og være turister, mens russere dreper ukrainere. Det er galt.

I Danmark kan russere bare få visum i helt spesielle tilfeller. Også Nederland, Belgia og Slovakia har stoppet å utstede Schengen-visum til russiske turister.

På den andre siden av spekteret er tilsynelatende Ungarn, Italia og Hellas. Ifølge Schengen Visa Info opplever russiske turoperatører at dette er de letteste Schengen-landene å få turistvisum til.

På tross av innskrenkninger og stengte luftrom reiser fortsatt russere rundt i Schengen.

Siden luftrommet for russiske fly er stengt, skjer reisen gjerne via Tyrkia. Flyplassen i Istanbul er en viktig transittflyplass med ruter til mange europeiske byer.

Så lenge de fleste Schengen-land fortsatt innvilger visum, er det begrenset hvor effektive tiltakene til de mest restriktive landene er. Dette ettersom Schengen ikke praktiserer intern grensekontroll.

Flere av landene som har valgt å stenge grensene har derfor etterlyst solidaritet mellom EU-landene for å holde russiske turister ute.

I Norge har Høyre og Frp tidligere tatt til orde for at grensen til Russland bør stenges.

I oktober i fjor sa justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (SP) at det ikke var aktuelt å stenge grensen.

– Utgangspunktet er at alle som vil søke asyl i Norge, har rett til det, sa Mehl til NTB den gang.

Hun understreket at det er viktig for regjeringen med god kontroll med grensen til Russland:

– Vi er nå det eneste landet i Schengen med åpen grense til Russland. Det er ekstra viktig for oss at vi har sikkerhet rundt grensestasjonen på Storskog og områdene rundt.

Politiet er bekymret for at en stenging av grensen vil kunne føre til at flere forsøker å ta seg ulovlig inn i Norge i terrenget. Frykten er at folk fryser ihjel på ferden.