Forliket på 8 milliarder var bare starten for Fox News

«Jorden er rund. To pluss to blir fire. Joe Biden og Kamala Harris vant valget.» Slik begynner søksmålet som kan koste Fox News tre ganger så mye som tirsdagens forlik.

Tucker Carlsson, Rupert Murdoch og Sean Hannity slapp ydmykende spørsmål i retten denne gangen. Men saken er ikke over med tirsdagens forlik.

19.04.2023 14:33

Det gikk et gisp gjennom den stappfulle rettssalen da dommeren kunngjorde nyheten:

Saken var avlyst. Partene hadde inngått forlik.

Litt senere ble det klart at Fox News hadde gått med på å betale over 8 milliarder kroner for å slippe en rettssak mot valgselskapet Dominion.

De stadige utsettelsene av starten på saken hadde satt fart på spekulasjoner om at partene jobbet på bakrommet for å inngå et forlik.

Men inne i salen sto advokatene på begge sider klar til å holde sine innledende innlegg, med mikrofoner festet til jakkeslagene.

Innrømmet feil, beklaget ikke

Dominion hadde saksøkt Fox News for ærekrenkelser og krevde 16 milliarder kroner fra selskapet.

Bakgrunnen var TV-kanalens dekning av påstander om at selskapets stemmemaskiner var manipulert, og at Biden hadde stjålet valgseieren.

I forliket går Fox News med på å betale halvparten av kravet. I en uttalelse vedgår selskapet at «noen påstander» de har kommet med om Dominion, er usanne. Men de slapp å beklage, noe Dominion opprinnelig krevde.

Samtidig slapp selskapet unna det som var ventet å bli svært ydmykende dager i retten for noen av deres største profiler.

Eieren selv, Rupert Murdoch, var ventet å vitne en av de første dagene. Rettsdokumenter har vist at Murdoch hadde omtalt påstandene om Dominion som «fullstendig sprø», men at han ikke gjorde noe for å stoppe dem.

Programlederprofilen Tucker Carlson har også kalt påstandene «galskap».

«Vil avdekke resten»

Men de som hadde hentet frem popcornet og sett frem til flere avsløringer fra nyhetskanalens indre liv, må bare smøre seg med litt mer tålmodighet.

Dominion er nemlig ikke det eneste selskapet som anklager Fox News for ærekrenkelser.

– Dominions sak avdekket noe av forsømmelsene og skadene Fox’ desinformasjonskampanje forårsaket. Smartmatic vil avdekke resten, sier Smartmatics advokat til The Washington Post.

Selskapets tekniske løsninger ble brukt under valget i 2020 i Los Angeles. Også disse er blitt beskyldt for å være rigget for å sikre Biden valgseieren.

Smartmatic anklager Fox for å ha videreformidlet over 100 uriktige påstander, noe som skal ha «desimert» selskapets inntekter.

«Jorden er rund. To pluss to blir fire. Joe Biden og Kamala Harris vant valget i 2020 for å bli president og visepresident i USA. Valget var ikke stjålet, rigget eller fikset. Dette er fakta. De er verifiserbare og ubestridelige.»

Slik starter selskapet innledningen på søksmålet sitt, som er på nærmere 300 sider.

Stemme-eksport og koblinger til diktator

De går videre til å si at toppene i Fox News visste dette, selv om de ikke likte resultatet. Og at de valgte å gjøre Smartmatic til skurken i historien ved å påstå at selskapet hadde hjulpet Biden med å stjele valgseieren.

Ifølge selskapet har Fox uriktig formidlet påstander om blant annet at:

selskapet ble grunnlagt av folk nær Hugo Chávez for å «rigge valg»

de leverte valgsystemer til en rekke stater, blant annet til seks stater der valget lå an til å bli spesielt jevnt

de sendte stemmer til fremmede land, der de ble manipulert

systemene deres ble hacket under valget i 2020

Smartmatic har også gått til sak mot selskapet Newsmax og en rekke personer, blant andre Trumps tidligere rådgiver Rudy Giuliani, for å spre lignende påstander.

Fox ville ikke kommentere uttalelsene til Smartmatic tirsdag kveld. Men selskapet har tidligere avvist anklagene og sagt at selskapet vil forsvare seg mot dem.