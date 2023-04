Her vises hun frem i et bur i Moskva. Hvem er den unge kvinnen som sjokkerer Russland?

Bomben i St. Petersburg skremmer vettet av russiske militærbloggere. 26 år gamle Daria Trepova risikerer 25 år i fengsel. Men hvem sto egentlig bak?

I russisk rettsvesen er det vanlig å vise frem den siktede i et bur ved fengsling. Bildet er fra domstolsmøtet i Moskva 4. april, hvor 26-åringen ble varetektsfengslet til juni siktet for terror.

05.04.2023 18:17

Bombeeksplosjonen på en kafé i St. Petersburg søndag har skapt sjokkbølger i Russland. Særlig blant de nasjonalistiske militærbloggerne.

Kafeen var et kjent møtested for ultranasjonalister, veteraner og innbitte krigstilhengere. Alle kjente til den drepte militærbloggeren Maxim Fomin, med kallenavnet «Vladlen Tatarsky». 32 personer ble skadet.

De fleste spor tyder på at bomben var skjult i en soldatfigur, som Fomin fikk i gave på scenen. Gaven fikk han av 26 år gamle Daria Trepova.

Tirsdag ble hun vist frem i et bur i domstolen i Moskva. Historien om henne kan kaste lys over hvem som sto bak bombeangrepet.

Fra Vintage-entusiast til terrorsiktet

– Hun var glad i klær, ikke interessert i politikk, og kunne aldri drept noen, fortalte en venn til lokalavisen Fontanka.

Ved hjelp av avhør, siktelsen og hennes aktivitet på sosiale medier, gir avisen denne versjonen av hva som skjedde.

Daria Trepova skal i vinter ha kommet i kontakt med personer på nett-tjenesten Telegram. Her ble hun, ifølge avhøret, tilbudt hjelp med å komme ut av Russland og få en jobb i Kyiv som journalist. Men da måtte hun først gå gjennom en prøve.

Først ble hun bedt om å møte militærbloggeren Fomin i en bokhandel tidligere i vinter, hvor han holdt et seminar. Daria dro dit, hilste og tok selfie med ham.

Neste «test», fra en ukjent Telegram-aktør, var å dra til Moskva. Her skulle hun ta imot en pakke fra en budbil. Den tok hun med tilbake. Etterpå la hun ut en Telegram-melding, hvor hun sa at militærbloggeren inspirerte henne til å lage en skulptur av en soldat.

Forrige søndag gikk hun til kafeen da Fomin holdt seminar. Etterpå gikk hun opp på scenen og ga ham pakken med statuen.

Maxim Fumin snakker på kafeen i St. Petersburg noen få minutter før eksplosjonen som drepte ham. Under pseudonymet Vladlen Tatarsky kalte han seg «militær kommissær», og hadde 570.000 følgere på Telegram.

Et par minutter senere eksploderte statuen, ifølge vitner og politiet.

Daria snublet ut av ruinene etter den ødelagte kafeen, åpenbart rystet og i bombesjokk.

– Jeg er blitt lurt, ropte hun.

26 år gamle Daria Trepova sier at hun ikke visste at det var en bombe i statuen hun ga til militærbloggeren Maxim Fumin.

Det faktum at Trepova fortsatt var i rommet da bomben eksploderte, er nå hennes viktigste forsvar. Hun hevder at hun ikke visste at det lå en bombe skjult i statuen.

Nå er hun er siktet for terror. Dermed risikerer hun 25 år i fengsel. Hennes versjon åpner for at mange kan stå bak.

Hvem kan stå bak?

Bombeangrepet har allerede fått følger. Den brukes i russiske medier som argument for en enda mer uforsonlig krig mot Ukraina.

Hendelsen bidrar også til at Ukraina-krigen kommer nærmere russere flest. Den fremstilles som bevis for at Putin har rett når han sier at Russlands eksistens står på spill. Over ett år etter invasjonen, er mange russere lite opptatt av krigen.

Men hvem sto egentlig bak?

1. Ukrainske sikkerhetstjenester? Russisk myndigheter anklaget Ukraina for angrepet bare noen timer etter eksplosjonen. Russisk politi hevdet også at tilhengere av den fengslede opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj hadde vært med. Men Navalnyj har vært innesperret over 800 dager i russiske fengsler. Han kjemper for livet. At han skulle ha noe som helst med dette å gjøre, avfeies som helt usannsynlig av de fleste observatører.

2. Russisk motstandsgruppe? Den tidligere Duma-representanten Ilja Ponomarjev hevdet at en russisk motstandsgruppe sto bak – den nasjonale republikanske arme. Han hevdet mandag at han kjente til angrepet på forhånd. Denne teorien møtes også med skepsis. Gruppen, og Ponomarjev, har tidligere ønsket å fremstå som større og viktigere enn de egentlig er.

3. Russiske sikkerhetstjenester? En annen teori er at det er russiske aktører står bak. Argumentet er at drapet brukes til å dempe den interne kritikken. Drapet har skremt mange av de russiske, nasjonalistiske militærbloggerne. Særlig de mest kritiske, som har hudflettet de russiske generalene for å være udugelige.

4. Var Wagner-sjefen målet? Wagner-sjefen Jevgenij Prigozjin eide kafeen som ble sprengt. Han står bak gruppen Cyber Front, som arrangerte møtet. Dette er en gruppe som forgjeves har prøvd å etablere seg som et senter for russisk krigspropaganda, blant annet med flere kjente nynazister. En annen teori er derfor at angrepet var rettet mot ham. Prigozjin har skaffet seg mange fiender, både i Russland og Ukraina.

Plakater til ære for den drepte russiske nasjonalisten og militærbloggeren Maxim «Vladen Tatarsky» Fomin i en hovedgate i russiskokkuperte Donetsk. Tilsvarende plakater har dukket opp i flere russiske byer.

På Cyber Front-kafeen fikk ultranasjonalistene servert «hamburgere for sanne patrioter» og, «Katjuska-pommes frites – raske, rette og nøyaktig på målet». På menyen sto også «Topol-pølser», oppkalt etter det russiske kjernefysiske missilet Topol-M. Alt sponset av Prigozjins cateringselskap Concord.

Wagner-sjefen selv avfeier at ukrainske myndigheter står bak.

– Jeg vil ikke skylde på Kyiv-regimet for dette. Jeg tror det er en gruppe radikale som neppe er tilknyttet myndighetene, sa Prigozjin på Telegram.

En russisk opposisjonsjournalist og nasjonalbolsjevik, en blanding av nasjonalist og kommunist, er blitt anklaget av russiske militærbloggere å være den ukjente Telegram-bakmannen.

– Tull og løgn. Selvfølgelig ga jeg henne ikke ordre om å sprenge denne djevelen, sier han til den russiske avisen Insider.

Et bittert minneord: – En løgner og svindler

Dette er ikke det første drapet på nasjonalister og propagandister i Russland. Darja Dugina ble drept av en bilbombe i august. Mannen som fikk æren av å oppfinne krigssymbolet «Z», ble nylig henrettet på mystisk vis.

Offisielt hylles nå Tatarsky som en stor russisk helt. Men den kjente russiske militærbloggeren og nasjonalisten Andrej Morozov gir en helt annen versjon.

– Tatarskyj var en løgner og svindler, skrever han på Telegram.

– Han var ikke på vår side, men på sin egen side. Han var bare en vanlig leiesoldat, en media-prostituert. I dag dreper de ukrainere for penger. I morgen kan de drepe våre egne for penger. Slik var også Tatarsky. Han sa det han fikk betalt for å si.