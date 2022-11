Obama-rådgiver: Valget ble ikke en seier for Demokratene

Demokratene er i godt humør etter valget, men kan få to tunge år med en Kongress styrt av Republikanerne. – Definitivt ikke en seier, sier Obama-rådgiver.

President Joe Biden og tidligere president Barack Obama på et valgkampstevne for Pennsylvanias guvernørkandidat Josh Shapiro og senatskandidat John Fetterman. Demokratene vant den viktige vippestaten og erobret et sete i Senatet fra Republikanerne der.

Demokratene fryktet en rød bølge (i USA er Republikanerne røde og Demokratene blå), men gjorde det bedre enn fryktet i mellomvalget. Likevel ryker kontrollen over Kongressen. Republikanerne tar Representantenes hus og kan også få flertall i Senatet.

– Selv om det ser ut til at Demokratene taper færre seter enn det partiet som kontrollerer Det hvite hus vanligvis gjør, er det definitivt ikke en seier å miste kontroll over Huset og kanskje Senatet, sier David Nickerson til NTB.

Han er valgforsker og professor og jobbet selv i Barack Obamas valgkamp for å bli gjenvalgt i 2012.

– Med en gang Republikanerne får kontroll over Huset, vil de stanse alle lovforslag fra Biden-administrasjonen og bruke muligheten til å starte granskninger for å få fokus på saker som kan skade Demokratene, sier han.

Abortsaken legges på is

Nickerson viser til at Obama opplevde det samme.

– Republikanerne hindret Obama-administrasjonen ved enhver anledning og nektet å gi ham noen seire etter at de tok kontroll over Kongressen i 2010. Jeg regner med at de vil gjøre det samme de neste to årene, sier han.

Joe Biden må regne med å møte motstand fra denne bygningen, USAs kongressbygning.

Et tema som var viktig i valgkampen, var abort. Nickerson sier at det uansett var urealistisk å tro at Demokratene kunne få gjennom en nasjonal abortrett, men at det nå er umulig.

– Men det kunne kanskje være mulig å gjøre noe med saker som infrastruktur, utdanning og en byråkratisk strømlinjeforming på saker der det er bred enighet mellom partiene. Det blir umulig nå. Biden må skape sin politikk gjennom presidentordrer slik Obama gjorde det, sier Nickerson.

Ekspresident Barack Obama er fortsatt en superstjerne i USA og kommer trolig til å delta aktivt i valgkampen i Georgia før omvalget om en plass i Senatet derfra.

Tror Ukraina-støtten opprettholdes

Et spørsmål mange i Europa stiller seg, er hva en fastlåst situasjon i Washington vil gjøre med USAs evne og vilje til å støtte Ukraina. USA har vært den soleklart viktigste støttespilleren til Ukraina etter at Russland gikk til angrep, og mange mener Europa nå er mer avhengig av USA enn noen gang.

– Ukraina og utenrikspolitikken er et spennende spørsmål. Historisk sett har det vært mindre skillelinjer mellom partiene om utenrikspolitikken. Russland blir sett på som en motstander, sier Nickerson og minner om at Mitt Romney blant annet kritiserte Obama for ikke å ta Russland på alvor.

– Våre Nato-allierte er dypt bekymret for invasjonen av et selvstendig land. For øyeblikket er det bare en liten minoritet av Republikanerne i Kongressen som er mot støtten til Ukraina. Jeg tror ikke de vil bli i flertall, sier Nickerson.

Han antar at Republikanerne vil fristille sine representanter i spørsmål om Ukraina, og at Kongressen med stort flertall vil opprettholde støtten.

Klart for skitten og dyr valgkamp i Georgia

Men når det gjelder innenrikspolitikken vil Biden altså møte hard motstand. Særlig hvis Republikanerne også tar Senatet og kan hindre Biden i å utnevne dommere og embetsfolk.

– Oppsummert kan vi si at valget ikke gikk så dårlig som ventet, men Demokratene kan ikke styre like effektivt etter valget. Det er vanskelig å kalle det en seier, sier Nickerson.

Kampen om Senatet ser ut til å fortsette frem til desember. I Georgia er det omkamp mellom Raphael Warnock og Herschel Walker. Vinneren vil trolig også avgjøre hvilket parti som får flertall, hvis ikke Demokratene vinner både Arizona og Nevada, som ennå ikke er avgjort.

Republikaneren Herschel Walker kjemper om å vinne omkampen i Georgia som kan gi partiet hans flertall i Senatet.

Nickerson sier det blir en dyr og betent valgkamp i Georgia.

– Mer enn 500 millioner dollar kommer til å bli brukt på TV-reklamer, digitale reklamer, telefonsamtaler, post og stemmesanking fra dør til dør. Selv om resultatet trolig blir avgjort av valgoppmøtet, kommer tonen til å bli veldig negativ for å drive ned entusiasmen til motstanderen, sier han.

– Innbyggerne i Georgia kommer til å bli overøst med politiske reklamer hver gang de skrur på TV-en, går på nettet eller åpner postkassen, sier han.

Tror Trump fortsatt har kontroll

Et annet tema er hva som skjer i 2024, når USA skal velge president igjen. Nickerson tror ikke mellomvalget påvirker hverken Biden eller Donald Trump, selv om flere har pekt på at Florida-guvernør Ron DeSantis nå fremstår som Republikanernes nye stjerne.

– Jeg tror de fleste seriøse kandidatene vil være veldig forsiktige med å utfordre Trump, fordi konsekvensene av det kan være så store, sier han og viser til Liz Cheney som gikk fra å være den tredje mektigst i partigruppen til å bli vist ut i kulden da hun gikk imot Trump.

– Hvem kan være villig til å ta den risikoen? spør Nickerson. Han mener det bare er kandidater som vil være for gamle i 2028, en usannsynlig kandidat som håper på at Trump vil miste popularitet, eller noen som ofrer seg for å gi oppmerksomhet til enkeltsaker.

– Jeg tror at hvis Trump erklærer at han stiller, kommer seriøse utfordrere som DeSantis til å tenke seg veldig nøye om før de blir med, sier Nickerson.