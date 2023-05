715.000 undervannsbilder satt sammen. Slik har du aldri sett Titanic.

«Forbløffende» 3D-scan viser helt nye detaljer fra vraket av Titanic. Forskerne er begeistret.

715.000 bilder er blitt satt sammen for å skape disse bildene av Titanic på havets bunn.

19.05.2023 09:05 Oppdatert 19.05.2023 09:24

Det har gått mer enn et århundre siden Titanic sank under jomfruturen fra England til USA. Tragedien fortsetter å fengsle forskere, Hollywood og publikum. Nå kan banebrytende teknologi gi ledetråder om hvorfor det mest luksuriøse passasjerskipet i sin tid gikk til bunns.

Et svært omfattende undervanns 3D-skanningsprosjekt er blitt ledet av det britiske dyphavskartselskapet Magellan. De presenterte denne uken en «digital tvilling» av fartøyet. Den har fantastiske detaljer fra vraket som ligger på 3800 meters dyp i det nordlige Atlanterhavet.

– Datavolumet vi skaffet var enormt, sa Magellan-sjef Richard Parkinson i en uttalelse. – Resultatene var forbløffende.

Parkinson kalte innsatsen en «enestående kartlegging og digitaliseringsoperasjon av Titanic ... ett av de mest kjente, men likevel utilgjengelige menneskeskapte objektene».

Den fant sted over seks uker i 2022 og fikk utfordringer med dårlig vær og tekniske problemer. Men skanningene som fulgte, betydde at skipet deretter kunne kartlegges i «ekstraordinær detalj», ifølge selskapet.

Ingen tegn til de omkomne

Dens vitenskapsmenn observerte det gapende hullet der den store trappen en gang var plassert – trappen som ble kjent i storfilmen fra 1997 med Leonardo DiCaprio og Kate Winslet. De fant til og med champagneflasker og serienummeret på en propell.

Bildene som er utgitt, viser ingen spor etter de over 1500 menneskelivene som gikk tapt i katastrofen.

Skipet traff et isfjell mens det var på vei til New York og ble oppdaget i 1985 av den amerikanske havforskeren Robert Ballard og flere andre.

Tidligere bilder av skipet har vært begrenset av lite lys og dårlig vannkvalitet. Magellans prosess genererte over 715.000 stillbilder. Det ga dataene som gjorde det mulig for teamet å lage en digital modell med oppsiktsvekkende klarhet. Den viser baug- og akterseksjonen av skipet, som ble delt fra resten av skipet da det sank, og vrakrestene som ligger spredt over en 5 kilometer lang sone.

Slik ser fronten av skipet ut.

Et spesielt utstyrt skip la seg til i Atlanterhavet omtrent 690 kilometer utenfor kysten av Canada. Det hadde med seg to nedsenkbare fartøyer – kalt Romeo og Julie – som ble utplassert i timevis under overflaten for å kartlegge hver millimeter av vraket.

Vraket ble ikke rørt eller forstyrret i prosessen, sa selskapet. De avsluttet oppdraget med en blomsternedleggingsseremoni til minne om de omkomne. Magellan jobber nå med medieselskapet Atlantic Productions for å lage en dokumentar om prosjektet.

– Jeg har studert Titanic i 20 år, men dette endrer virkelig på alt, sier Titanic-gransker og forsker Parks Stephenson ifølge en uttalelse. – For første gang får vi se en nøyaktig og sann skildring av hele vraket- og vrakstedet. Jeg ser detaljer som ingen av oss noen gang har sett før.

Han hyller arbeidet som «begynnelsen på et nytt kapittel» for neste generasjon med Titanic-studier.

– Skanningene vil også gi forskere og arkeologer en helt ny form for tilgang, sier Helen Farr, maritim arkeolog ved University of Southampton.

Det gjør det mulig for forskere å studere skipets tilstand, dokumentere forfall og bedre overvåke det marine miljøet, sa Farr til The Washington Post.

– Disse 3D-skanningene og bildene forteller også historien om det menneskelige tapet, la hun til, med personlige gjenstander som sko og kopper og tallerkener hentet fra havbunnen.

– Jeg bor i Southampton, havnebyen som RMS Titanic seilte fra i 1912. Jeg vet at disse tapene ikke er glemt. Mer enn 720 av et mannskap på 900 personer var fra byen. En generasjon gikk tapt i denne katastrofen, sier Farr.

Og slik ser fronten ut sett ovenfra.

Et ekstravagant skip

Selv før sin skjebnesvangre jomfrureise, var skipet kjent over hele verden for sin overflod og sin ekstravagans. Det var en gymsal og et svømmebasseng om bord. Passasjerene inkluderte medlemmer av USAs og Storbritannias rikeste eller mest kjente familier, i tillegg til immigranter på vei til nye liv.

Vraket ble et UNESCO-beskyttet kulturarvsted i 2012, en del av et forsøk på å beskytte og bevare restene. Skipets jern fortsetter å erodere og ruste, bemerket Titanic-ekspert Leon Litvack, en forsker ved Queen's University Belfast – byen der luksusfartøyet ble bygget.

– Disse skanningene er veldig stemningsfulle ... hun var et formidabelt fartøy, sa han.

Slik ser skipet ut fra siden.

Dyphavets lave oksygennivå har bidratt til å holde Titanic relativt godt bevart, sa Litvack, og nå kan avansert teknologi hjelpe til med å finne flere av hennes hemmeligheter.

– Dette tilsynelatende usenkbare skipet gikk ned i løpet av få timer, sa han til Washington Post.

De nye bildene kan utløse en ny bølge av fascinasjon.

En del av Titanics varige appell er omfanget av katastrofen og mysteriet om hva som gikk så forferdelig galt. Var det isfjellet, skipets hastighet, mangel på livbåter, at SOS-meldinger ikke kom ut – eller alle disse faktorene?

– Hva hvis, sa Litvack, vil fortsette å bli diskutert i flere tiår fremover. – Det var mer enn bare et forlis, la han til. Det vil forbli i offentligheten.

