Taliban er blitt naboen fra helvete: – En tikkende bombe.

Nabolandene er mer og mer engstelige for at Taliban huser terrorgrupper. Men det er hverken IS eller Al Qaida som er den største bekymringen.

Talibans krigere fotografert i provinsen Bamiyan i september 2021.

04.06.2023 16:42 Oppdatert 04.06.2023 17:22

Hvem som skjøt først, er uklart. Men to iranske grensevakter og én afghansk talibankriger ble drept da det oppsto en skuddveksling på grensen mellom de to landene 27. mai.

Volden skyldes uenighet om vannrettigheter, ifølge Al Jazeera.