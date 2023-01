Nå ventes det at Ukraina får våpenhjelp til å angripe Krym: – Vi vet ikke hvordan Putin vil reagere

Ukraina får en ny våpenpakke. Der ligger det noe som kan true Russland som aldri før, ifølge The New York Times.

Den russiske presidenten Vladimir Putin på Kertsj-broen over til Krymhalvøya før jul. Broen ble hardt skadet i et angrep i oktober, men skal nå være reparert.

19.01.2023 11:21 Oppdatert 19.01.2023 11:36

Denne uken er det ventet at Ukraina vil få gode nyheter fra USA. I en militærpakke vil det krigsherjede landet få nye våpen til å forsvare seg mot Russlands angrepskrig. Pakken anslås å ha en verdi av 2,6 milliarder dollar, knappe 26 milliarder kroner.

I denne pakken skal det ligge nesten 100 hjulgående pansrede personellkjøretøy av typen Stryker og 50 av typen Bradley. Det melder både The New York Times og nyhetsbyrået Associated Press (Ap) torsdag. Sakene er basert på anonyme kilder.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn