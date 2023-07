Sverige har i lang tid vært utsatt for kampanjer. Men én ting er nytt etter koranbrenningen.

Voldsomme protester har satt Sverige i skvis. Men kampanjen startet før koranbrenningene.

Indiske muslimer i Mumbai protesterer mot koranbrenningen i Sverige. Vis mer

Tidspunktet kunne knapt vært verre for den svenske regjeringen. Den venter på grønt lys fra Tyrkia for å få komme inn i Nato. Så tente en irakisk flyktning på Koranen foran en moské i Stockholm.

Det satte fyr på nye protester. Tyrkia og andre muslimske land fordømte Sverige for å ha tillatt det. I helgen oppfordret den islamske samarbeidsorganisasjonen (OIC) sine 57 medlemsland å reagere mot skjending av Koranen. Til slutt fordømte også den svenske regjeringen handlingen og kalte den islamofobisk.

Sverige har i lang tid vært utsatt for hissige informasjonskampanjer med utspring i Midtøsten. Men en ny aktør har meldt seg på denne gangen.

Russlands president Vladimir Putin var i Dagestan i forrige uke. Da besøkte han også en moské. Ifølge svenske myndigheter prøver også russiske medier å spre et bilde av Sverige som islamfiendtlig.

– Sprer falsk fortelling

– Det som er nytt nå, er at Russland prøver å spre en falsk fortelling om at Sverige er et islamfiendtlig land, sier Mikael Östlund.

Han er kommunikasjonssjef i Myndigheten for psykologisk forsvar. Den statlige etaten prøver blant annet å identifisere og motvirke informasjonskampanjer som prøver å skade Sverige.

Östlund sier at de ser at statskontrollerte medier i Russland sprer dette budskapet på arabisk i ulike kanaler. Og er ikke i tvil om hvorfor det skjer nå.

– Det er klart at de har en åpenbar interesse av å forstyrre Sveriges Nato-prosess.

Salwan Momika fikk til slutt lov til å brenne koranen foran en moské i Stockholm. Men han er nå anmeldt for hets mot folkegruppe.

Östlund sier at de ikke kjenner til om koranbrenneren Salwan Momika har noen koblinger til Russland eller andre aktører.

Heller ikke Sikkerhetspolitiet sier at de har opplysninger om det. Momika selv har sagt at hans protest er mot islam, og ikke har noe med Nato å gjøre.

– Men egentlig spiller det ikke noen rolle. For det Russland gjør, er å utnytte at Sverige – og andre nordiske land – er mål for islamistiske påvirkningskampanjer. De tenker vel at dette er et bra tidspunkt, sier Östlund.

Onsdag opplyste svensk politi at de har mottatt tre nye søknader om å brenne religiøse skrifter, både Koranen, Toraen og Bibelen, melder SVT.

Det ble voldsomme opptøyer i Sverige da Rasmus Paludan skulle brenne koranen i flere svenske byer i april i fjor. Flere politifolk ble skadet i opptøyene. Foto: TT, Reuters / NTB 21. januar brente den danske provokatøren Rasmus Paludan koranen utenfor den tyrkiske ambassaden. Foto: TT, Reuters / NTB

Samtidig foregår et intenst diplomatisk arbeid i Nato. Torsdag er det nytt møte mellom utenriksministrene i Sverige, Finland og Tyrkia.

Fakta Dette er saken 29 av Natos medlemsland har sagt ja til Sveriges Nato-søknad. Tyrkia og Ungarn gjenstår. Tyrkia har satt en rekke vilkår for å slippe Sverige inn. Sverige og Nato-sjef Jens Stoltenberg mener at landet har oppfylt kravene. Neste uke er det Nato-toppmøte i Vilnius i Litauen der Sverige håper å bli medlem. I januar tente den danske høyreradikale provokatøren Rasmus Paludan på koranen utenfor Tyrkias ambassade i Stockholm. Tyrkia og flere andre muslimske land har kommet med sterk kritikk mot Sverige for å tillate denne typen demonstrasjoner. Forrige uke ble koranen på ny tent på foran en moské i Stockholm. Tyrkias president har truet med at han ikke vil slippe Sverige inn i Nato så lenge landet tillater dette. Mannen som brente koranen er anmeldt av politiet for hets mot folkegruppe. Vis mer

Kampanje mot barnevernet

Det er ikke nytt at Sverige blir utsatt for hatefulle desinformasjonskampanjer. I 2022 tok det helt av. Radikale krefter både i Sverige og i Midtøsten spredte feilaktige påstander om at den svenske sosialtjenesten kidnappet muslimske barn. Det førte til hat og trusler mot ansatte i barnevernet.

I en fersk rapport står det at flere av de utenlandske aktørene som spredte mistro og konspirasjonsteorier om sosialtjenesten, også var i aktive i protestene etter at den danske provokatøren Rasmus Paludan tente på koraner i Sverige.

– Det er de samme aktørene på sosiale medier i utlandet da som nå. Det er samme mekanisme, sier terrorforsker Magnus Ranstorp ved Försvarshögskolan. Han er en av forskerne bak rapporten på oppdrag av Myndigheten for psykologisk forsvar.

– Vi ser at aktørene snakker om å disiplinere Sverige og gjennomføre ulike boikotter av Sverige. De sprer et nidbilde av Sverige og Vesten, brenner pride-flagg og svenske flagg, sier Ranstorp.

Rapporten, som kom i april, konkluderer med at barnevernskampanjen, sammen med koranbrenningene, har skapt et nytt trusselbilde mot Sverige.

Magnus Ranstorp Forskningsleder ved Försvarshögskolan i Sverige.

– Berøringsangst

Ranstorp beskriver det også som en verdikonflikt, som noen vil utnytte. Han viser til undersøkelsen World Value Survey, som måler folks verdier og syn på ting i mange land.

De nordiske landene er langt mindre religiøse enn resten av verden. Individuelle rettigheter og toleranse står derimot sterkt.

– Jeg synes iblant man kan bli minnet på hvor annerledes vi er i forhold til resten av verden. Det blir kollisjoner mellom ulike sivilisasjoner, men også innad i land. Da er Sverige spesielt sårbart, for vi har berøringsangst for å diskutere disse tingene, mener Ranstorp.

Prisen for ytringsfriheten

Han sier at hvilken betydning dette kan få, avhenger av hvor ofte koranbrenningen skjer og hvor lenge det spres.

I forrige uke sa Tyrkias president at «vi vil til slutt lære de arrogante vestlige at det å fornærme muslimer ikke er ytringsfrihet».

Den svenske regjeringen har fått kritikk på hjemmebane for sin fordømmelse av koranbrenningen.

– Det har utløst debatt. Gir vi etter? Jeg tror ikke det påvirker prosessen veldig mye. Det handler om å få ned konfliktnivået. Men det er lite du kan gjøre. Det er en pris vi må betale for ytringsfriheten, sier Magnus Ranstorp.

– Må være så åpne som mulig

Mikael Östlund i Myndigheten for psykologisk forsvar sier at det er en fare for at påvirkningsoperasjoner kan inspirere folk som kan tenkes å begå voldshandlinger. Han sier at det også er fare for at situasjonen blir enda mer polarisert hvis stater involverer seg.

– Det kan være en måte å skape avstand mellom arabisktalende land og Sverige og forsøke å stanse Nato-prosessen, sier Östlund.

– Men hva kan Sverige og andre land gjøre med det?

– Vi må være så åpne og transparente som mulig. Vi må forklare hvordan Sverige fungerer, og at det ikke er staten som støtter koranbrenning. Men at vi har høy grad av ytringsfrihet og rett til å demonstrere, sier Östlund.