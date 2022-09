«Putins kokk» ble avslørt av video. Nå forsvarer han rekruttering av fanger.

Russland jakter på soldater til Ukraina-krigen. Fanger lokkes til å bli leiesoldater.

Jevgenij Prigozjin er en sagnomsust skikkelse blant Vladimir Putins nærmeste menn. Som forretningsmann har han tjent seg rik på å selge mat og andre tjenester til millioner av kunder i det russiske statsapparatet. Også til dem helt på toppen. Derfor har han fått det noe spesielle kallenavnet «Putins kokk».

Siden er han blitt beryktet som sjef for leiesoldat-firmaet Wagner. Gruppen regnes som et instrument den russiske presidenten benytter for å nå sine utenrikspolitiske mål. Leiesoldatene har hatt en tvilsom rolle mange steder i verden, deriblant flere afrikanske land, Syria og Ukraina.

Denne uken dukket det opp en video. Den viser hvordan Prigozjin forsøker å få fanger i et russisk fengsel til å kjempe i Ukraina-krigen. Den er blitt geolokalisert til en russisk fangekoloni av flere medier, deriblant The New York Times, BBC og Bellingcat.

I videoen forteller han fangene at de vil bli satt fri dersom de tjenestegjør i Ukraina i et halvt år.

I dette bildet fra 2011 serverer Prigozjin (til venstre) president Vladimir Putin. Han har fått kallenavnet «Putins kokk».

«En drøm å få betale gjelden til moderlandet»

Etter at videoen gikk viralt, har Prigozjin sendt ut en melding på sosiale medier, melder BBC.

Han sier at dersom han satt i fengsel, så ville han drømt om å få slutte seg til Wagner-gruppen for å «betale gjelden til moderlandet».

Han la til et budskap til dem som ikke vil at leiesoldater eller fanger skal kjempe i krigen.

– Det er enten private militære selskaper og fanger, eller barna dine – velg selv.

Prigozjin kommenterer ikke videoen direkte og bekrefter ikke at den virale videoen er ekte.

Den russiske oligarken har lenge avvist at han har noe med Wagner-gruppen å gjøre. I videoen fra det russiske fengselet kan man imidlertid høre Prigozjin si at han er «representant for et privat krigsfirma».

– Kanskje du har hørt om det – Wagner-gruppen, sier han til fangene.

Aftenposten har kartlagt dødsfallene til flere enn 3000 russiske soldater i Ukraina-krigen.

Putin trenger soldater – vil ikke mobilisere

Da russerne invaderte Ukraina den 24. februar, trodde de at de i løpet av noen dager ville rulle inn i hovedstaden Kyiv.

I stedet har de lidd mange kostbare nederlag. De har mistet mye utstyr og ikke minst mange soldater. Aftenposten har dokumentert hvordan russerne har vært på desperat jakt etter flere soldater. De lokkes med penger og sendes til fronten i løpet av noen dager.

Putin tviholder nemlig på at invasjonen i Ukraina er en «militær spesialoperasjon». Han vil ikke erklære krig og iverksette full mobilisering. Da kunne han fått tilgang til 2 millioner menn som har avtjent verneplikt i løpet av de siste fem årene.

Putin vet at det ville vært upopulært dersom Moskvas og St. Petersburgs unge ble sendt i krigen. Aftenposten har dokumentert at menn fra utkantstrøk er overrepresentert blant dem som til nå har dødd i krigen på russisk side.