På bare én natt skal Ukraina ha skutt ned seks av Putins «super-dolker»

Missilbølgen mot Kyiv natt til tirsdag var nesten uten sidestykke. Men det Ukrainas nye luftforsvar klarte, vekker oppsikt.

Kyiv-ordfører Vitalij Klitsjko tok tirsdag en selfie med vrakrestene etter et hypersonisk ballistisk missil av typen Kh-47 Kinzjal i bakgrunnen.

16.05.2023 23:04

Nato skal egentlig være forsvarsløse, har Russlands president Vladimir Putin påstått. Det hypersoniske ballististiske missilet Kh-47 Kinzjal er for raskt og for avansert til at det skal kunne skytes ned.

For to måneder siden ble hele seks stykker skutt mot Ukraina. Da var de forsvarsløse.

Natt til tirsdag skjedde det igjen. Men denne gangen var utfallet et helt annet.

Eksplosjoner over Kyiv

Til sammen ble 18 missiler skutt mot Ukraina i én bølge, ifølge Ukrainas forsvarssjef Valerij Zaluzjnyj, meldte Reuters. Det var:

Seks Kinzjal-missiler avfyrt fra russiske spesialombygde jagerfly.

Ni kryssermissiler av typen Kalibr avfyrt fra krigsskip.

Tre kortdistanse ballistiske missiler av type Iskander.

Dette er ikke første gang Ukraina har skutt ned et hypersonisk missil. Det skjedde også tidligere i mai. Det vakte oppsikt. Denne gangen var det hele seks stykker på kort tid.

I hovedstaden Kyiv ulte luftalarmen i tre timer. Flere personer skal ha blitt skadet da vrakrestene fra missilene traff bakken. Men det er ingen meldinger om drepte.

forrige







fullskjerm neste Nattehimmelen over Kyiv ble natt til tirsdag opplyst da luftforsvar skjøt ned russiske missiler. 1 av 3 Foto: Gleb Garanitsj, Reuters/NTB

– Du kan si jeg er imponert, sier førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen Lars Peder Haga til Aftenposten.

– Kinzjal er et vanskelig system å forsvare seg mot. Du har lite varslingstid, missilene kommer veldig fort og de kan manøvrere litt. Det er veldig teknologisk krevende å spore og treffe et sånt missil, sier han.

Så hva er det Ukrainas suksess skyldes?

– Kanskje ikke så bra som det var hypet

Svaret er det amerikanske luftforsvarssystemet Patriot. Ukraina mottok systemet i april, ifølge NTB. Det var også dette som skjøt ned Kinzjal-missilet tidligere i mai.

– Jeg er litt overrasket over at Patriot faktisk fungerer så bra. Det har jo aldri før vært testet som dette, sier Haga.

Det var til stor fanfare at Putin i 2018 avdekket «dolken»: «supermissilet» som angivelig skulle komme seg forbi Natos luftforsvar. Det ble særlig lagt vekt på at det er hypersonisk, altså at det beveger seg raskere enn lydens hastighet. Det er det imidlertid flere ballistiske missiler som gjør når de raser mot bakken.

Men Kinzjal skal bevege seg hele ti ganger lydens hastighet.

Fakta Kinzjal-missilet Kinzjal er et 8 meter langt hypersonisk ballistisk missil. Det har en rekkevidde på 1500–2000 kilometer. Det kan nå en hastighet på 12.350 kilometer i timen. Det er ti ganger lydens hastighet. Det kan utstyres med konvensjonelle stridshoder og atomstridshoder. Det skytes ut fra et russisk MiG-31-jagerfly. Russland utførte de første testene med Kinzjal i 2017. Det ble for første gang brukt i strid i Ukraina i mars 2019. Kilde: Center for Strategic and International Studies (CSIS), Chatham House Vis mer

Et ombygd russisk MiG-31-jagerfly utstyrt med et Kinzjal-missil ble fotografert på seiersdagen, som markerer slutten på andre verdenskrig, i Moskva i Russland i 2018.

Jakten på hypersoniske supermissiler er beskrevet som et våpenkappløp mellom USA, Russland og Kina av blant annet tankesmia Carnegie. Foreløpig er USA det eneste av dem som ikke har egne missiler klare.

Men missilet er dyrt, og trolig har Russland dem kun i begrenset mengde, ifølge Haga.

Det som skjedde natt til tirsdag i Ukraina, tyder også på at våpenet kanskje ikke er så mektig som mange har trodd.

– Det forteller oss at Kinzjal kanskje ikke var så bra som det var hypet, sier Haga.

– Dette var et våpen Putin viste frem som et supervåpen som skulle komme seg forbi alt. Så det er klart det er et prestisjenederlag for Putin, fortsetter han.

Én annen ting er også viktig: Russland har bare ti spesialbygde jagerfly som skal skyte ut missilet. Seks missiler på én gang kan dermed være bortimot så mange som de greier å skyte samtidig, ifølge Haga:

– Dette betyr at de har brukt mye tid og penger på å utvikle et våpensystem som ikke gir dem det de ønsker å oppnå.