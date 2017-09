Politiet: Ikke terror da amerikanske turister ble angrepet i Marseille

De to kvinnene var begge rundt 20 år, og begge ble sprayet i øynene. De reiste sammen med to andre amerikanske kvinner, også de i 20-årene. Alle fire ble brakt til sykehus etter hendelsen på togstasjonen Saint Charles, de to siste med sjokk.

En kvinne i 40-årsalderen ble pågrepet på stasjonen, skriver avisen La Provence. Ifølge en politikilde har hun etter alt å dømme psykiske problemer, og det er ingenting som tyder på at hun hadde et terrormotiv.

Kvinnene ble ikke angrepet på grunn av sin nasjonalitet, men fordi de befant seg i nærheten av kvinnen, opplyser politikilden til AFP. Den pågrepne kvinnen skal tidligere ha blitt tatt for tyveri.

Alle de fire kvinnene ble senere søndag utskrevet fra sykehuset.