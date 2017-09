Ikke siden 1949 har kristeligdemokratene (CDU/CSU) gjort det så dårlig i et nasjonalt valg. Men Merkels parti ble likevel klart størst og har dermed ansvaret for å danne regjering.

Sosialdemokratene gjorde sitt elendigste valg noensinne og vil i opposisjon.

Siden tyskerne insisterer på flertallsregjeringer, finnes dermed bare en mulighet: Den såkalte Jamaica-koalisjonen – et samarbeid mellom CDU/CSU, Fridemokratene og De grønne.

Koalisjonen har navnet sitt fordi partifargene matcher fargene i det jamaicanske flagget.

En stor utfordring er at Fridemokratene og De grønne er gamle erkefiender, påpeker kommentatoren i Süddeutsche Zeitung. Angela Merkel sa valgkvelden at hun håpet å ha en regjering klar før jul.

Noen trøblete forhandlingstemaer:

Innvandring/flyktninger: De grønne er mest liberale, mens FDP har gått til valg på en streng politikk. Her er det også delvis motsetninger mellom søsterpartiene CDU og CSU.

Klima/energi: Her utgjør De grønne og FDP ytterpunkter. Et eksempel: De grønne sa under valgkampen at de bare kan regjere med partier som setter et årstall for slutten på fossilbiler – noe som er vanskelig for de andre og igjen særlig problematisk for FDP.

Næringsliv: FDP er et klassisk økonomisk liberalt parti, mens CDUs økonomiske linje er mer lik sosialdemokratisk politikk. Statsviter Sabine Kropp tror dette kan skape spenninger, sier hun til avisen Der Tagesspiegel. Kropp fremhever også at mange av FDP-politikerne som rykker inn nå har liten politisk erfaring, noe som også kan gjøre forhandlingene vanskeligere.

– Vanskeligere å få til EU-reformer

Andre EU-land venter spent på å se hvor stor innflytelse det mer europaskeptiske FDP får på Merkels politikk.

– Valgresultatet er et tilbakeslag for Macron og for EU, skriver Neue Zürcher Zeitung.

FDP-leder Christian Lindner sa allerede søndag kveld at han vil motarbeide ideen om en EU-finansminister. Også mannen mange tror vil bli Tysklands neste utenriksminister, nåværende EU-politiker Alexander Graf Lambsdorff (FDP) er tydelig:

– I tema eurosonebudsjett er vi ikke enige, sier han til avisen Weser-kurier.

Nettopp dette er tema for talen den franske presidenten Emmanuel Macron skal holde tirsdag.

Torsdag og fredag møtes EUs stats- og regjeringssjefer i Tallinn for å snakke om EUs fremtid etter Brexit. Også Angela Merkel deltar.