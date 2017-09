Mann pågrepet etter moskébrann i Sverige

En mann er pågrepet, mistenkt for å ha satt fyr på en moské i Örebro i Sverige natt til tirsdag. Moskeen ble delvis nedbrent.

– Vi avstår fra alle spekulasjoner rundt motiv. Men vi ser ingen politiske eller religiøse motiv på det nåværende tidspunkt, sier politisjef Bo Andersson i Örebro.

Les også: Kastet brannbombe på moské

Den pågrepne er en mann født i 1997. Han ble pågrepet i nitiden tirsdag morgen, sju timer etter at brannen startet.

Etterforskes som ildspåsettelse

En del av bygningen beskrives som totalskadd, med sammenrast tak. I en annen del av bygningen er det røyk- og vannskader, mens det i en tredje del ser ut til å ha gått bra uten større skader, opplyser vaktleder Ulf Jacobsen i Nerikes brannvesen til TT.

– I startfasen etterforsker vi dette som ildspåsettelse. Det dreier seg om store verdier og da er det riktig å bruke denne benevnelsen. Det skal jo ikke begynne å brenne av seg selv, og da innleder vi etterforskningen som ildspåsettelse, sa vaktleder Kenneth Johannesson i Bergslagen politidistrikt tidligere tirsdag.

Flere brannbiler var på stedet gjennom natten for å slukke flammene. Slukningsarbeidet kommer til å pågå utover dagen, og det blir gjennomført tekniske undersøkelser når temperaturen etter brannen har falt, skriver Expressen.

– Sorgtung dag

– Det er fælt. Det er en sorgtung dag for oss muslimer i Örebro. VI er svært sjokkert. Vi hadde aldri regnet med at noe sånt kunne skje, sier Jamal Lamhamdi, som er leder for stiftelsen Örebro moské, til TT.

Moskeen pleier å ha mellom 300 og 500 besøkende hver dag.

I 2014 kastet noen en flaske med brannfarlig væske inn i moskeen.

– Så snart det skjer noe i verden som har med islam og muslimer å gjøre, så blir alle rammet, uansett hvor man befinner seg, sier Lamhamdi, som sier det ikke har kommet trusler mot moskeen i det siste.

– Vi har ikke kontroll over ilden ennå, men jobber for øyeblikket på stedet med fire enheter, sa Jacobsen tidlig tirsdag morgen.

Det er ikke meldt om personskader i forbindelse med brannen. Brannårsaken er foreløpig ikke kjent.