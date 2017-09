– Nei, dette er ikke i presidentens planer, sier Kreml-talsmann Dmitrij Peskov til det russiske nyhetsbyrået TASS.

FNs hovedforsamling starter i New York den 12. september. Under hoveddebatten 19. september skal USA-president Donald Trump tale for den 193 medlemmer store forsamlingen for første gang.

Russlands utenriksminister skal etter planene tale for forsamlingen den 21. september, ifølge TASS.