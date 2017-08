Protestledere får fengselsstraff i Hongkong

Studentene Joshua Wong, Nathan Law og Alex Chow ble torsdag dømt til ubetinget fengsel i henholdsvis seks, åtte og sju måneder etter at en ankedomstol skjerpet de opprinnelige dommene, som falt i fjor.

Alle er dømt for rollen de spilte under massedemonstrasjonene høsten 2014, da titusener av mennesker okkuperte flere sentrumsgater i to-tre måneder.

– Gi ikke opp, ropte Wong da han ble ført bort av sikkerhetsvakter rett etter at dommen ble kunngjort torsdag.

Aktivister mener at fengselsstraffen er et tegn på at kinesiske myndigheter skjerper kontrollen med den halvautonome byen, som fram til 1997 var britisk territorium.

Under forrige rettsrunde, i august 2016, ble Wong og Law dømt til samfunnstjeneste, mens Chow ble dømt til tre ukers betinget fengsel. Men påtalemyndigheten mente at dommene var for milde og anket.

Alle tre er nå dømt for å ha deltatt i en ulovlig folkeansamling, og for å ha stormet sperringer som var satt opp like ved regjeringsbygningene.

– Domstolen har ansvar for å sende et klart budskap til samfunnet om at under demonstrasjoner og protestmarsjer, når man fritt kan praktisere sine rettigheter, så må deltakerne rette seg etter loven, heter det i dommen.

Okkuperte gater

Wong, Law og Chow sto alle i spissen for den såkalte paraplybevegelsen. Enkelte dager deltok over 100.000 mennesker i demonstrasjonene, som var en protest mot endringer av valgsystemet som ville gi det kinesiske kommunistpartiet økt innflytelse over hvem som skulle styre byen.

Den nye dommen innebærer også at de tre ikke kan velges inn i en folkevalgt forsamling på fem år, ifølge South China Morning Post.

Law har sittet i det lokale parlamentet siden i fjor. Han fikk 50.000 stemmer i det som ble ansett som en seier til demokratibevegelsen.

Det er andre gangen denne uken at straffene mot demokratiaktivister skjerpes i Hongkong, ifølge avisen. Tirsdag ble 13 aktivister som har deltatt i andre protester, dømt til fengselsstraffer på mellom åtte og 13 måneder.

Avviser politisk motiv

Både tilhengere og motstandere av aktivistene hadde møtt fram utenfor domstolen i forbindelse med kunngjøringen torsdag. Mens noen ropte «Skam over politisk forfølgelse!", ropte andre «Betal prisen i fengsel!»

Justisdepartementet i Hongkong avviste før dommen falt at det finnes noe som helst politisk motiv bak rettsprosessen.

Innbyggerne i Hongkong nyter langt mer frihet enn de som bor på det kinesiske fastlandet. Disse er nedfelt i avtalen som ble inngått da britene ga territoriet tilbake til Kina for 20 år siden.

Men blant Hongkongs innbyggere har bekymringen økt for avtalens framtid. De frykter at kommunistpartiet vil ta et stadig sterkere grep for å kneble kritikk og politisk motstand.