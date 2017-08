Bil kjørte ned folk på bussholdeplass i Marseille

Ifølge franske medier kjørte den samme bilføreren ned mennesker på to bussholdeplasser med ti minutters mellomrom mandag formiddag.

Hva som er bakgrunnen for påkjørslene er ukjent, men påtalemyndigheten i Frankrike opplyser ved 12.20-tiden mandag at de ikke anser det som terror.

På den første bussholdeplassen ble en person skadd i beina, mens en kvinne i 40-årene mistet livet på den andre, melder BTMTV. Bilen som kjørte henne ned, stanset ikke.

Kort tid etter ble en person som antas å være bilføreren, pågrepet ved Vieux-Port, byens gamle havn. Vedkommende skal være 35 år gammel, ifølge avisen Le Figaro.

Et øyenvitne sier til BFMTV at det så ut som om bilføreren kjørte ned kvinnen med vilje ettersom bilen måtte over en fortauskant for å treffe henne. Han sier også at bilen forsvant i full fart.

Politiet iverksatte like etter en politioperasjon i området, og ba i en Twitter-melding folk om å holde seg unna.

Bussholdeplassene ligger begge i sentrum av den franske havnebyen.