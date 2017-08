53 migranter funnet gående langs gresk motorvei

Politiet sier gruppen består av 41 irakere, fem afghanere, fem eritreere og to syrere. De skal ha bli satt av på motorveien av menneskesmuglere.

Gruppen ble funnet omtrent 20 kilometer nordøst for Thessaloniki, Hellas' nest største by. De skal ha betalt tilsvarende 20.000 kroner per person for å bli transportert over grensen fra Tyrkia i en lastebil. Lastebilen skal ha forlatt dem på motorveien før det avtalte målet.

På mandag stoppet gresk grensepoliti også en tyrkisk lastebilsjåfør som angivelig hadde fire afghanske flyktninger og migranter i bilen på vei inn i Hellas.