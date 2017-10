465 mennesker skadet i politiaksjoner mot katalanske velgere

Spansk politi gikk søndag hardt til verks for å stenge valglokaler som skulle brukes under den omstridte folkeavstemningen om katalansk uavhengighet. Utstyrt med skjold, køller og skytevåpen banet de seg vei inn i valglokaler og tømte dem for utstyr. Den spanske regjeringen hevder at den ikke hadde noe valg.

Ved en skole i Barcelona forsøkte velgere å hindre politiet i å ta med stemmeurner og valgsedler. Politiet svarte med å avfyre gummikuler mot demonstrantene.

Tallet på sårede stiger gjennom søndagen. Det siste tallet som nå meldes, er over 465. Det kommer fra Barcelonas borgermester Ada Colau, som nå krever at politiet trekker seg unna.

Over 460 people injured in Catalonia already. As Mayor of BCN I demand an immediate end to police charges against the defenceless population https://t.co/412z6Jacap — Ada Colau (@AdaColau) October 1, 2017

Europeiske politikere kritiserer voldsbruk

Flere europeiske politikere kritiserer nå politiets voldsbruk overfor velgere og demonstranter.

– Voldsbruk kan aldri være svaret. Vi fordømmer all form for vold og gjentar vårt krav om politisk dialog, tvittret Belgias statsminister Charles Michel.

Violence can never be the answer! We condemn all forms of violence and reaffirm our call for political dialogue #CatalanReferendum #Spain — Charles Michel (@CharlesMichel) October 1, 2017

Også i Tyskland har politiets fremgangsmåte og maktbruk i Barcelona vakt stor oppsikt. - Eskalasjonen i Spania gir grunn til bekymring. Madrid og Barcelona må straks tone ned konflikten og søke dialog, skrev lederen for det sosialdemokratiske partiet SPD, Martin Schulz på Twitter i ettermiddag.

Den spanske avisen El Pais skriver at en person er blitt lagt inn for operasjon på et sykehus i Barcelona etter å ha blitt truffet i øyet av en gummikule.

Katalansk fjernsyn viste samtidig bilder av folkemasser i byer og landsbyer over hele regionen der folkeavstemningen tilsynelatende ble gjennomført som planlagt. Regionale myndigheter meldte ved 11-tiden at 73 prosent av valglokalene fortsatt var operative.

Slik var situasjonen også i badebyen Sitges, 35 kilometer sydvest for Barcelona.

Helge Hafstad fra Oslo er på høstferie i byen og var i løpet av dagen flere ganger i nærheten av to valglokaler.

– Det var lokalt politi i nærheten av valglokalene, men de gjorde ingen forsøk på å stoppe valget. Jeg var i nærheten av valglokalene tre ganger i løpet av dagen, og det var like mange mennesker som stod i kø hver gang, opptil flere hundre ved et av valglokalene. Det hele så ut slik det gjør rundt norske valglokaler, sier Hafstad.

Emilio Morenatti / TT / NTB scanpix

Emilio Morenatti / TT / NTB scanpix

Fakta: Catalonia Region med stor grad av selvstyre nordøst i Spania med om lag 7,5 millioner innbyggere. Barcelona er regionshovedstad. Carles Puigdemont er regionspresident. Regionen er Spanias rikeste og står for 19 prosent av Spanias bruttonasjonalprodukt. Kalles «Spanias fabrikk». Catalonia står for en fjerdedel av Spanias vareeksport. Regionen eksporterer både industri- og landbruksprodukter. Et selvstendig Catalonia ville blitt verdens 99. mest folkerike stat med et brutto nasjonalprodukt på over 200 milliarder euro. Kilde: NTB, AFP.

– De vil bare stemme

Skotske James K. Puchowski, som også har nære bånd til Norge, er i Catalonia i dag etter invitasjon fra den katalanske regjeringen. Sammen med flere andre medlemmer av gruppen «English Scots for Yes» har han besøkt flere av valglokalene i løpet av dagen.

– Folk er ekstremt redde fordi de frykter at politiet kommer tilbake for å ta bort urnene og stemmesedlene. De er ikke redde for å bli slått. De vil bare stemme, sier Puchowski om velgerne han har snakket med i dag.

Han forteller at de håper på et valgresultat i løpet av kvelden, men at de tviler på at det skjer.

Puchowski forteller også at han venter store protester i løpet av kvelden.

– Det kommer til å være mange som vil vise frustrasjonen sin. Spesielt om EU og flere land fortsetter uten svar eller løsninger på dette.

– Uten forvarsel

Kort tid etter at valglokalene åpnet klokken 9 søndag morgen, opplyste det spanske innenriksdepartementet at politiet hadde begynt å beslaglegge stemmeurner og valgsedler. I løpet av dagen er 79 valglokaler stengt og tre personer arrestert, ifølge El Pais.

En av velgerne ved skolen Estela i Barcelona, Daniel Riano (54), forteller at politiet grep inn uten forvarsel.

– Vi ventet inne for å stemme da nasjonalt politi brukte makt for å komme inn. De brukte en kølle for å knuse dørglasset, og de tok alt, sier Riano som også forteller at politiet grep ham i hodet for å dra ham ut mens han holdt hånden til kona.

– Det var utrolig, de ga ingen advarsler, sier han til nyhetsbyrået AP.

Ved en annen skole i Barcelona melder velgere at politiet lot valget gå sin gang.

Saken fortsetter under bildene.

Francisco Seco / TT / NTB scanpix

Francisco Seco / TT / NTB scanpix

JUAN MEDINA / X01625

– Vi var tvunget

Den spanske regjeringen har med høyesterett i ryggen fastslått av folkeavstemningen om katalansk uavhengighet er grunnlovsstridig, og det er derfor politiet griper inn. Regjeringens representant i Catalonia, Enric Millo, forsvarte søndag morgen politiets inngripen.

– Vi var tvunget til å gjøre det vi ikke ønsket å gjøre, sa han på en pressekonferanse i Barcelona.

Spania har politi på ulike nivåer. Nyhetsbyrået Reuters skriver at det er nasjonale politistyrker som er satt inn for å stenge valglokalene. Det skjer etter at det regionale politiet i Catalonia ikke har fulgt opp rettsavgjørelser om å stenge valglokalene.

Fast bestemt

Katalanske regionsmyndigheter har vært fast bestemte på at folkeavstemningen skulle gjennomføres.

– Regjeringen er i dag i stand til å bekrefte av vi kan feire folkeavstemningen for selvbestemmelse, sa talsmann for regionsmyndighetene i Catalonia, Jordi Turull, på en pressekonferanse en knapp time før valglokalene skulle åpne søndag morgen.

Han la til at gjennomføringen ikke ville være slik katalanske myndighetene ønsket, men at de likevel kunne garantere at den ville skje på demokratisk vis.

Francisco Seco / TT / NTB scanpix

Regjeringen i Madrid mente at det vil være praktisk umulig å gjennomføre den omstridte folkeavstemningen fordi spansk politi har stengt det elektroniske tellesystemet.

Allerede lørdag ble over halvparten av de over 2000 skolene som skulle vært brukt som valglokaler, stengt av spansk politi. Det ble også beslaglagt millioner av stemmesedler.